من استطالة العنق لتشريط الجسم.. أغرب مقايس الجمال المتطرفة

تختلف مقاييس الجمال من شخص لأخر، فهناك شخص يرى أن الجمال يتجسد في السيدة الممشوقة القوام، وأخر يرى أن السيدة «الكيرفي» أكثر جاذبية.

كان الناس عبر التاريخ يستخدمون الجسد كأداة للتعبير عن أنفسهم، حتى أن البعض يتحمل الألم لمجرد تحقيق مظهر معين، فهناك من يخضع لتعديلات شديدة في الجسم وذلك لإتباع طقس معين أو عادات وتقاليد متبعه، في السطور التالية أوضح الخبراء بموقع «Healthybuilderz» عدد من العادات الغريبة والتقاليد الخاصة بالجسم.

تشريط الجسم:

أكد الخبراء أن تشريط الجسم من العادات والتقاليد للكثير من القبائل الأفريقية من غرب المحيط الهادئ وجنوب السودان، فهو طقس ديني متبع، حيث يقوم الشخص بتشريح جسده بسكين، حيث يعتقد ذلك أنه يجعله أكثر جاذبية وقوة في عيون الإناث.

استطالة العنق:

في المناطق النائية من تايلاند، تجذب بعض النساء الكثير من السائحين بسبب ممارستهم غير المعتادة لاستطالة الرقبة، وهي باختصار تغليف العنق بالعديد من الحلقات الذهبية مما يجعلها تبدو وكأنها رؤوس نعام.

ففي ثقافتهم، كلما زاد عدد الخواتم التي يمكنك وضعها حول رقبتك، كلما ذادت جاذبيتك، على الرغم من أن العديد من الأطباء ينصحونهم بالتخلي عن مثل هذا التقليد، إلا أنهم ما زالوا ينقلون هذا إلى أطفالهم، حيث يرتدي أطفال لا تتجاوز أعمارهم خمس سنوات خاتمهم الأول.

ربط القدم:

ربط القدم أو كما تسمى بـ "أقدام اللوتس" هي ممارسة يابانية قديمة، حيث يتم ثني باطن القدمين وربطها بساحات من الضمادات حتى يحين الوقت الذي تتم فيه إعادة هيكلة عظام القدمين، حيث نشأت هذه الممارسة المؤلمة من فكرة أن المرأة تعتبر جميلة عندما يكون لديها أقدام صغيرة.

لوحة الشفاه:

يتبع العديد من القبائل الأفريقية، عادة تسمى بلوحة الشفاه، وهي باختصار عبارة عن ثقب في الشفة العلوية أو السفلية ووضع قرص من الطين فيه، حيث يتم استبدال الأقراص الصغيرة في النهاية بأقراص أكبر مع تمدد الجلد، حيث يُنظر إليه على أنه علامة على دخول مرحلة البلوغ والجمال.

زيادة الوزن القسري:

من بين عدد قليل من المجتمعات في "فيجي وجامايكا وناورو" يعتبر زيادة الوزن من مقايس الجمال، فكلما كنت أثقل وزناً كنت أكثر إغراءً للطرف الأخر.