«عبد العاطي»: 23 مليار جنيه لنقل مياه بحر البقر إلى مناطق الاستصلاح بسيناء

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه يتم العمل على تنفيذ أعمال البنية التحتية لنقل المياه المنتجة من محطة معالجة مصرف بحر البقر إلى مناطق الاستصلاح المخطط زراعتها بسيناء بتكلفة 23.50 مليار جنيه، والعمل فى مشروع محطة الحمام بغرب الدلتا بسعة تصل لـ7.50 مليون متر مكعب.

وأشار «عبد العاطي»، في بيان رسمى لوزارة الموارد المائية والري، إلى تنفيذ استكمالات لمشروع البنية القومية لتنمية شمال سيناء باستثمارات قدرها 2344 مليون جنيه خلال عام 2021، تشتمل على توريد وتركيب شبكة الرى العامة لمأخذ رقم 15 لزمام 5941 فدانًا، وإنشاء مغذي للترعة الفرعية رقم 4 من ترعة الشيخ جابر و مغذى للترعة الفرعية رقم 2، واستكمال تطوير محطة طلمبات صرف تل الحير، وإنشاء شبكة الصرف المغطى لزمام 6000 فدان بمنطقة جنوب القنطرة شرق.

كما أوضح، أنه تم تنفيذ الأعمال المدنية لإنشاء مبنى معدات مركز الطوارئ لخدمة المشروع، وتوريد وتركيب شبك من البولي إثيلين لعمل أغطية للجابيونات مع حمايتها بطبقة من الخرسانة لترعة الشيخ جابر الصباح في المسافة من خلف محطة السلام 4 ك 3.100 وحتى قنطرة حجز ك 14.750 بالبرين بمنطقة سهل الطينة.

وفي ذات السيقا، أكد «عبد العاطي»، أنه في مجال تطوير وترشيد نظم الري، تم تنفيذ أعمال باستثمارات قدرها 90 مليون جنيه، تم الانتهاء من تطوير 241 مأخذ ومسقى لتطوير الري في زمام حوالي 13 ألف فدان بمحافظات الفيوم والشرقية وكفر الشيخ والمنيا والبحيرة وأسيوط وبني سويف وقنا وأسوان والدقهلية.

وأشار، إلى أنه جار العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة" بقرى 47 مركزا، باعتمادات قدرها 8.75 مليار جنيه، وقد بلغت أطوال الترع التى تم تأهيلها بمراكز حياه كريمة حوالي 1260 كم، وجار العمل في ترع بأطوال تصل إلى 1475 كيلومتر، ليصل بذلك إجمالي أطوال التأهيل بمركز حياه كريمة لـ 2735 كيلومتر، وتنفيذ عمليات للحماية من أخطار السيول بمحافظات المنيا وأسوان والجيزة، وتشغيل آبار جوفية بالطاقة الشمسية بالفرافرة بالوادى الجديد، وتنفيذ أعمال حماية لجوانب نهر النيل بطول 420 متر بمحافظة المنيا.

