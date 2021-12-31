سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة على غالبية مدن بنى سويف (صور)

شهدت محافظة بنى سويف بمراكزها السبعة استمرار لسقوط الأمطار الغزيرة والمتوسطة على أنحاء متفرقة من المحافظة بمراكز المحافظة السبعة.

الأمطار

وشدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف على ضرورة استمرار متابعة تطبيق كافة التدابير بكافة أرجاء المحافظة وخاصة المناطق والشوارع الحيوية ومحور عدلي منصور وكوبرى شرق النيل وكورنيش النيل، وأماكن التجمعات.

كما شدد على تمركز المعدات والأفراد في نقاط ثابتة مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي قد تمثل مواقع لتجمع المياه والأمطار، ومتابعة مخرات السيول بدائرة المحافظة، وتفعيل غرف العمليات وجاهزية المعدات وفرق الطوارئ بالمديريات والوحدات المحلية لمواجهة أية أحداث تنتج عن موجة تقلبات الطقس ومراجعة أعمدة الإنارة وإبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بمستجدات الوضع على أرقام غرفة العمليات.

ووجه محافظ بنى سويف باستمرار مراجعة خطة استعدادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمتضمنة جاهزية جميع محطات الصرف الصحي والتأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة، مع استمرار أعمال تطهير مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، فضلا عن جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أو الأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات للمساهمة والتدخل في تصريف المياه حال سقوط أمطار.

الأمطار

وكلف المحافظ بضمان الربط المستمر بين غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة ولتلقي بلاغات المواطنين عن تراكمات مياه الأمطار لسرعة التعامل معها وضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفوري معها.

الأمطار

وشدد المحافظ على رؤساء المناطق ومسئولي شركة الكهرباء بمراجعة أعمدة الإنارة والتأكد من إغلاق فتحات صيانة الأعمدة وعدم وجود كابلات أو أسلاك مكشوفة حرصًا على حياة المواطنين، مؤكدا على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع المدن والميادين الرئيسية، لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق مع الجهات المعنية، وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق، لشفط أي تراكمات إن وجدت حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية.