رفع 25 طن مخلفات وإزالة تعد علي أراضي زراعية بـ«صفط الخمار» في المنيا

نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا في إزالة حالة تعدي علي الأراضي الزراعية وتكثيف أعمال وحملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة، وقامت برفع 25 طن مخلفات بقرية صفط الخمار ونقلها للظهير الصحراوي الغربي كما تابعت أعمال الحملة المتنقلة لتطعيم أهالي القرية بلقاح فيروس كورونا.

وقال محمد حيدر، رئيس الوحدة المحلية لقرية صفط الخمار، إن الوحدة المحلية بالقرية تمكنت من إزالة حالة تعدى على الأراضي الزراعية بقرية العبيد بمساحة 18 سهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

وأضاف حيدر أن قسم البيئة بالقرية واصل أعماله بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة وقام برفع 25 طن من المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع ونقلها للظهير الصحراوي الغربي لتوفير بيئة صحية نظيفة وخالية من الأمراض والأوبئة للمواطنين مشيرا إلي أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس مركز ومدينة المنيا.

وأشار رئيس القرية إلى أنه في إطار الحفاظ على سلامة المواطنين من فيروس كورونا تم تطعيم عدد من أهالي القرية بلقاح فيروس كورونا خلال حملة متنقلة بالقرية ضمن ما تقوم به الدولة المصرية من جهود للتصدي ومكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

ومن جهته، قال الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن هذه الحملات والأعمال تأتي تنفيذا لتكليفات وتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالمتابعة المستمرة لرفع كفاءة العمل، مع التأكيد على الإزالة الفورية لأي محاولة للتعدي على الأراضي سواء أراضي أملاك الدولة والتي تعد حق الشعب أو الأراضي الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي لظاهرة البناء المخالف العشوائي بدون ترخيص وإحالة المخالف للنيابة العسكرية، مشيرا إلى استمرار الوحدة المحلية في تكثيف هذه الأعمال والحملات بأحياء المدينة والقرى التابعة لها.

270207242_2004630333048259_8051225739907433221_n

270271527_2004630396381586_5452940757201116969_n