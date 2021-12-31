جامعة سوهاج مستعدة لأداء اختبارات الفصل الدراسى الأول

تابع الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، جاهزية مقار الامتحانات لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢١، داخل عدد من الكليات بمقر الجامعة الجديد، يرافقه الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور ممدوح الرشيدي عميد كلية التجارة، والدكتور محمود مراد وكيل كلية الآداب، وصابر أبوعقرب، مدير شئون طلاب مركزية.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، إنه خلال تجهيز مقار اللجان الامتحانية، تمت مراعاة التباعد المكاني، وتوفير التهوية الجيدة كنوع من تطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا حفاظاً على سلامة الممتحنين، مؤكداً أهمية توفير لجان عزل ملحقة بكل كلية تحسباً لأي ظروف طارئة.

ومن جهته، قال الدكتور عبدالناصر يس، إن اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول تبدأ السبت القادم الأول من يناير، وتستمر حتى ٣ من فبراير ٢٠٢٢، وذلك طبقاً للجداول الرسمية الخاصة بكل كلية، موضحاً أن الجولة التفقدية شملت مقار كليات الآداب والتربية والتجارة، وأن عدد الطلاب المسموح لهم بأداء الاختبارات بكلية الآداب بلغ ١١٤٠٠ طالب موزعين على ٩٩ لجنة، وعدد الطلاب بكلية التربية بلغ ١١٠٠٠ طالب موزعين على ٩٩ لجنة، بينما بلغ عدد الطلاب بكلية التجارة ١٠٣٠٠ طالب موزعين على ٦٦ لجنة.

جدير بالذكر أن مقار الامتحانات النهائية اشتملت على ٧ مخيمات خارجية في الهواء الطلق، سعة كل مخيم ١٥٠ طالبا.

واختتم المركز الجامعي للتطوير المهنى UCCD بجامعة سوهاج، فعاليات حلقة نقاش المائدة المستديرة مع أصحاب الأعمال بالمحافظة، وذلك لمناقشة معدلات دوران العمل بالمحافظة والتوصل لاقتراحات الحلول، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، وقال إن الجامعة تبذل جهدا كبيرا في الارتقاء بطلاب وخريجى الجامعة، وذلك من خلال العمل على صقل مهارات الطلاب خلال سنوات الدراسة.

وأضاف "عبدالخالق" أن اللقاء شارك فيه عدد من ممثلى الشركات والمصانع والمؤسسات العاملة داخل المحافظة، مضيفا أن مشروع "المراكز الجامعية للتطوير المهني" الذي تدعمه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتنفذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة، يعقد هذه اللقاءات بصورة دورية منذ عام 2019 في الجامعات المختلفة، وذلك لربط الجامعات بمتطلبات وتطورات سوق العمل، من خلال رفع كفاءة المراكز فى مساعدة الطلاب والخريجين، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية .