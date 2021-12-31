تقدم كبير بمؤشر المعرفة.. حصاد وزارة التربية والتعليم خلال ٢٠٢١

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تقريرا يرصد إنجازاتها خلال عام 2021 في جميع جوانب العملية التعليمية، في ضوء أهداف استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 0202)، والتي تعد المرجعية الاساسية التي يستند إليها في عملية التقييم.

وتبنت الوزارة أهدافا استراتيجية بما يضمن توفير خدمة تعليمية تتسم بالجودة والقدرة على تلبية تطلعات

المواطنين وجميع المعنيين بتطوير العملية التعليمية، بما يتفق مع الأهداف المنصوص عليها في محور التعليم

باستراتيجية التنمية المستدامة ( رؤية مصر 2030) والتي تهدف إلى تحقيق:

- تعليم عالي الجودة متاحا للجميع دون تمييز مرتكزعلى المتعلم الممكن تكنولوجيا وجودة الحياة المدرسية.

- تعليم يتميز بإطار نظام مؤسسي وكفء وعادل ومستدام.

- تعليم قادر على بناء الشخصية المتكاملة وإطلاق إمكانياتها إلى أقصى مدى لمواطن معتز بذاته ومستنير ومبدع ومسئول وقابل للتعددية ويحترم الاختلاف وفخور بتاريخ بلاده وشغوف ببناء مستقبلها.

وفيما يلي نورد ملخصا لإنجازات الوزارة في ضوء الأهداف سالفة الذكر وذلك في الفترة من يناير حتى ديسمبر:

١- تقدمت مصر، في مؤشر المعرفة العالمي للعام 2021، حيث حصلت على المركز الأول إفريقيا ، بعدما جاءت في المركز 53 على مستوى 154 دولة للعام الحالي، لتقفز 19 مركزا مقارنة بالعام الماضي (المركز 72 على مستوى 138 دولة خلال العام الماضي 2020.)

كما جاء ترتيب مصر في التعليم الفني والتقني بالمركز 68 لتقفز 12 مركز مقارنة بعام 2020 (المركز 80).

٢- التوسع في إنشاء المدارس بمحافظات الجمهورية، حيث تم إنشاء وإحلال وتجديد 13993 فصل منها إحلال وتجديد 3718 فصلا، وتم إنشاء 10275 فصلا جديدا بمختلف المراحل التعليمية.

٣- ما تم إنشاؤه من فصول ضمن القرى الأكثر احتياجا بمختلف البرامج والمبادرات 3933 فصلا.

٤- قام صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بتمويل إنشاء 7 مدارس.

٥- قام صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية تمويل إنشاء إدارة تعليمية.

٦- واصلت الوزارة عملها على توفير العديد من المنصات بجانب بنك المعرفة المصري (eg.ekb.www) التي تسمح باستمرار عملية التعلم، والتي بدأتها الوزارة منذ بداية انتشار جائحة فيروس كورونا.

٧- إتاحة بريد إلكتروني موحد بالإضافة إلى office Microsoft لـ20 مليون طالب.

٨- قنوات مدرستنا (مدرستنا 2، مدرستنا 1) والتي وصل عدد المشتركين بها على موقع يوتيوب 60 ألف مشترك.

وتقدم مجموعة من القنوات التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لبث الدروس التعليمية لمختلف المراحل التعليمية وفقا لجدول بث أسبوعي يتم إلاعلان عنه بداية من العام الدراسي 2021-2020، وذلك بالاضافة إلى القنوات التعليمية التي يبثها قطاع القنوات المتخصصة.

٩- إطلاق "منصة الحصص الإلكترونية" eg.hesas.www://https، والتي حققت نسبة مشاهدة مليون و400 ألف تقريبا خلال العام الدراسي 2021/2020.

١٠- توفير طرق تعلم جديدة وشرح سلس للمناهج الدراسية بطريقة تفاعلية وممتعة أون لاين، يقدمها معلمون خبراء في مجالهم، بالاضافة إلى أسئلة على كل درس تدعم نظام التقييم الجديد للمرحلة الثانوية، كما تحتوي المنصة على مصادر تعليمية متعددة من بنك المعرفة المصري.

١١- نظام إدارة التعلم eg.EKB.LMS: المصدر الرئيسي للمذاكرة لطالب المرحلة الثانوية، حيث تضم محتوى رقمي تفاعلي مربوط بالمناهج الدراسية لمساعدة الطالب على الفهم بشكل أفضل، ومعرفة مخرجات التعلم المتاحة في كل درس من خلال المحتوى التفاعلي الذي يضم نصوص ومقالات ورسومات وصور ومقاطع فيديو لكل موضوع ودرس في المنهج، بالاضافة إلى تمارين تساعد الطالب على تقييم فهمه للموضوع وتصحيح أخطائه.

12- Http://study.ekb.eg المكتبة الرقمية- والتي تضم محتوى علمي رقمي لكافة المراحل التعليمية بالوسائط المتعددة )فيديو- صور- أفلام وثائقية، فضلا عن اتاحة أكثر من 80 قاموس ومعجم لالستخدام، وكتب موسوعة الفراشة، ومحتوى متعددالتخصصات لسنوات نظام التعليم الجديد.

13- منصة التواصل org.Edmodo

وهي منصة أطلقتها الوزارة للتواصل بين الطالب والمعلمين عن بعد،حيث تمكن ما يقرب من 22 مليون طالب موزعين على ما يقرب من 55 ألف مدرسة أن يتوصلوا مع المعلم كما لو كان في المدرسة، وذلك لشرح

الدروس التعليمية والإجابة على استفسارات الطالب وتسليم المشروعات البحثية.

14eg.gov.moe.stream://https-

منصة البث المباشر للحصص الافتراضية ، حيث تم تنفيذ 3 آلاف و350 حصة خلال العام الدراسي 2021 /2020.

وهي منصة أطلقتها الوزارة لبث المراجعات لطلبة الثانوية العامة والدبلومات الفنية خلال العام الدراسي 2021/2020، قبل امتحانات الشهادة الثانوية العامة والدبلومات الفنية.