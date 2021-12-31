رفع درجة الاستعداد بمستشفيات جامعة قناة السويس تزامنًا مع أعياد الميلاد

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة أعدت خطة للتأمين الصحي خلال فترة الأعياد بدأ تنفيذها من الثامنة صباح أمس الخميس وتستمر حتى السبت، تماشيا مع قرارات المجلس الأعلى للمستشفيات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وأمانة الدكتور حسام عبد الغفار وبالتواصل مع اللجنة العليا المشكلة لإدارة الأزمات بوزارة التعليم العالي.

وأشار مندور أن الخطة تهدف إلى رفع درجة جاهزية المستشفيات الجامعية ، وتجهيز فرق الانتشار السريع من مختلف التخصصات بالتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية ، مع توفير الأدوية والمستلزمات ، مع ضرورة توفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته .

هذا و أعلن مندور رفع درجة الاستعداد بلجنة الأزمات والكوارث الطارئة بمجلس إدارة المستشفيات الجامعية برئاسة الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب ، والدكتور عادل حسن المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية حيث قاما على الفور بإعداد خطة تنفيذية لتعليمات المجلس الأعلى للمستشفيات بهدف رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات جامعة قناة السويس (المستشفى التعليمي، مستشفى الجراحات التخصصية، المستشفى التخصصي).

وأكد مندور أنه بالفعل استعدت إدارات التموين الطبى بالمستشفيات الجامعية وتم توفير مخزون استراتيجي من الادوية والمستلزمات الطبية وكلف رئيس الجامعة رؤساء الأقسام ومديرى الطوارئ بالقيام بتجهيز فريق طبي متنقل من التخصصات الطبية المختلفة لتقديم الدعم الميداني عند الضرورة، وتم التواصل مع الجهات المعنية لتوزيع الفريق الطبى المتنقل من الجامعة لتقديم الدعم لأى من مستشفيات المحافظة عند الضرورة، مطالبا الفرق الطبية والإدارية بالتواجد على مدار الساعة لمتابعة الموقف بالمستشفيات الجامعية ، وعمل غرفة لإدارة الأزمات والطوارئ من مديري المستشفيات ورؤساء الأقسام على مدار الساعة لمتابعة ومحاولة تذليل أي مصاعب قد تواجه المرضى.

ووجه الشكر لقيادات المستشفيات الجامعية بقيادة الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب، والدكتور عادل حسن المدير العام للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد أنور نائب مدير عام المستشفيات الجامعية، والدكتور هاني الدمياطي مدير المستشفى التخصصي، والدكتورة مروة عرابي مدير عام المستشفى الجامعي، والطاقم الطبي، والتمريض، والإداريين بالمستشفى الجامعي لما يبذلونه من مجهودات ، ومتمنيا لهم مزيد من الجهد نحو تقديم خدمات صحية متميزة.