الجمعة 31 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«علمية كورونا»: إضافة أدوية جديدة إلى بروتوكولات علاج المصابين

حسام حسني
حسام حسني

أكد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا أن اللجنة تعمل على تحديث البرتوكولات العلمية المستخدمة في علاج مصابي فيروس كورونا لتتماشى مع المتحورات الجديدة التي تظهر من الفيروس، موضحا أن الفيروس مستمر معنا ومن الطبيعي أن تظهر له متحورات كل فترة.

وقال حسني إنه هناك بعض الشركات طرحت بعض الأدوية الخاصة بعلاج فيروس كورونا، مؤكدا أنه سيتم إضافة تلك الأدوية ضمن البروتوكولات العلمية المستخدمة فور توافرها في مصر. 

وأشار حسني إلى أن متحور أوميكرون أقل في أعراضه وحدته من بعض المتحورات الأخرى ولكنه ينتشر بسرعة بين المصابين، مطالبا المصابين بتلقي اللقاحات التي حددتها الوزارة للحد من الأعراض المصاحبة للإصابة وتجنب دخول المستشفيات.

وأوضح حسني أن نسبة أشغال المرضى المصابين بفيروس كورونا في المستشفيات لا تتجاوز 10% حتى الآن. 

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 799 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 320024 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 871 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 حالة جديدة.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشار "عبد الغفار" إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 384728 من ضمنهم 320024 حالة تم شفاؤها، و 21727 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

وزارة الصحة والسكان أوميكرون اللجنة العلمية لكورونا فيروس كورونا

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وائل لطفي

رسائل الصعيد

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