6 فوائد لتناول وجبة الإفطار مع العائلة

تناول الوجبات سوياً كأسرة واحدة معاً له فوائد متعددة للأطفال، فيمكن للوجبة العائلية أن تصلح أي شيء تقريبًا، ربما ليس على الفور، لكنها ستعود عليهم بالفوائد لاحقًا.

وفقًا لموقع bright side هناك العديد من الفوائد التي تخص تناول وجبة الإفطار كأسرة سوياً.

يتعلمون الأخلاق الحميدة

يقلد الأطفال سلوك والديهم عند تناول الطعام معاً، ويمكن للوالدين الاستفادة من هذه الفرصة لإظهار كيفية التصرف بشكل صحيح أثناء تناول الوجبة، إلى جانب ذلك، يمكن أيضاً تعليم المهارات الاجتماعية والتواصلية من خلال الوجبات العائلية.

أداء أفضل في المدرسة

الأطفال الذين يتناولون مع والديهم يحصلون على درجات أفضل من أولئك الذين يأكلون بمفردهم، ربما يرجع ذلك إلى أن الوجبات التي يقدمها الآباء لها قيمة غذائية أكبر، وبالتالي توفر المزيد من الفيتامينات، علاوة على ذلك، فإن مناقشة المشكلات في المدرسة تشجع الأطفال على التعامل مع المشكلات بشكل أكثر كفاءة وأنسب.

يتناولون طعامًا صحيًا

كقاعدة عامة، يؤدي تناول الطعام معًا إلى خيارات غذائية صحية، من ناحية أخرى، فإن تناول الطعام بعيدًا عن المنزل يعزز عادات الطعام السيئة، الأطفال الذين يتناولون أطباقًا صحية ومغذية حول والديهم أقل عرضة للإصابة بالسمنة في سنوات المراهقة.

تكوين رابطة عائلية قوية

يساعد التجمع العائلي المريح والدافئ الأطفال والمراهقين على التحدث عن مشاعرهم بصراحة أكبر.

ووجدت إحدى الدراسات أن الشباب يتمتعون بتواصل أفضل أثناء تناول وجبة مع والديهم، يشترك كل عضو في جزء من حياته، مما يؤدي إلى تكوين رابطة عائلية أقوى.

يحسن احترامهم لذاتهم

تناول الطعام معًا يخلق شعورًا بالانتماء، يمكن أن يؤدي التركيز على المحادثة وتناول الطعام بعناية إلى إسعاد الأطفال بشكل كبير، كما أنه يعزز احترامهم لذاتهم بسبب المشاركة الاجتماعية التي يحتاجها العديد من الأطفال والمراهقين، ينتهي الأمر بالمراهقين بكونهم أقل اكتئابًا حيث يسهل الانفتاح أثناء مشاركة الطعام مع أقاربهم وأحبائهم.

يصبحون أكثر اكتفاء ذاتيا

يمكن للوالدين إشراك أطفالهم في تحضير الوجبة، ويعد الذهاب لشراء البقالة أو التخطيط للوجبات أو طهيها طريقة رائعة لتعليم أطفالك أن يكونوا أكثر استقلالية، بالإضافة إلى ذلك، سيساعدهم ذلك على أن يكونوا أكثر حرصاً فيما يتعلق بالمال ويسمح لهم بالتعرف على أنواع الطعام التي يجب عليهم اختيارها.