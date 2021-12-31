ضبط مدير صرف المقررات التموينية بالدقهلية بتهمة الاستيلاء على المال العام 

شنت إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الدقهلية، حملة أمنية مكبرة لضبط المخالفين، وأسفرت جهود الحملة عن ضبط المدير المسؤول عن فرع إحدى مشروعات صرف المقررات التموينية لحيازته وتجميعه مقررات تموينية مدعمة تقدر بمبلغ (17311 جنيهًا) بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء والاستيلاء على المال العام بدون وجه حق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم التموينية والسلع مجهولة المصدر.