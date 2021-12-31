الجمعة 31 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أمطار غزيرة بالفيوم (فيديو)

امطار غزيره
امطار غزيره

شهدت مدينة الفيوم، اليوم الجمعه، سقوط أمطار غزيرة على جميع أنحاء المحافظة منذ الساعات الأولى من الصباح.

ووجه الدكتور أحمد الانصاري، محافظ الفيوم، برفع درجة الاستعداد الى الدرجة القصوى بجميع المراكز، وكافة المديريات الخدمية، لمواجهة ظروف الطقس السيئ، تحسباً لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من التقلبات الجوية المتوقع حدوثها خلال الأيام الثلاثة القادمة. 

كما وجّه المحافظ، رؤساء المدن، ووكلاء الوزارات، ومديري عموم المصالح والقطاعات المختلفة، بمراجعة استعدادات كل قطاع لمواجهة الأزمات والكوارث، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة ظروف الطقس السيئ والسيول بمختلف أنحاء المحافظة. 

وشدد "الأنصاري" على انعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بشكل دائم، والتواصل المستمر مع كافة المديريات والقطاعات الخدمية ومجالس المدن، لاستقبال شكاوى المواطنين، وتوحيد الجهود، من خلال الربط الإليكتروني لغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة مع غرف عمليات مجالس المدن والمديريات، لتدارك الآثار السلبية للأزمة، مع تنظيم نوبتجيات عمل مستمرة على مدار ال24 ساعة لغرف العمليات بكل مركز من مراكز المحافظة، لمواجهة الأزمات والطوارئ، والحفاظ على سلامة المواطنين. 

كما وجّه جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، لاتخاذ كافة التدابير وحشد الإمكانيات المتاحة لمواجهة الطقس السيئ، وتلافي أى عواقب قد تحدث، وكذلك مراجعة الخطط المرورية، وشبكات وخطوط وروافع الصرف الصحي خاصة بالطرق الرئيسية، وتوزيع معدات كسح المياه وسيارات الحماية المدنية والإطفاء بالأماكن ذات الخطورة المحتملة، مع توفير اللوادر والمعدات الثقيلة وسيارات الشفط والنقل والجليدرات، وتوعية المواطنين على نطاق واسع بمخاطر الأمطار والسيول خلال الأيام الثلاثة القادمة. 

وأصدر المحافظ، تكليفات لمسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمرور اليومى للتأكد من صلاحية وتطهير بالوعات الصرف، وتكثيف أعمال الصيانة بصفة مستمرة، كما كلّف مسئولي الري بالمرور على مخرات السيول وتطهيرها بشكل كامل، تحسبًا لأي طوارئ قد تتعرض لها المحافظة.

امطار غزيرة بمحافظة الفيوم والمحافظ يوجه برفع درجة الاستعداد

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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