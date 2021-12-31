رئيس مدينة رأس غارب يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ

كلف اللواء حامد أحمد رئيس مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، إدارة الأزمات بعمل جميع التنسيقات اللازمة مع الشركات العاملة بنطاق المدينة برفع اقصى درجات الاستعداد، واصطفاف المعدات في أماكن تمركزها تحسبًا لسوء الأحوال المتوقعة والمصاحبة لسقوط أمطار.

وأكد رئيس مدينة رأس غارب في بيان له، قيام شركات البترول باصطفاف المعدات فى أماكن التمركز المحددة والالتزام بتنفيذ التعليمات المستديمة فى هذا الشأن، كما تم التأكيد علي هيئة الطرق والكبارى برفع درجة الاستعداد وقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى برفع درجة الاستعداد وتجهيز المعدات والسيارات ، كما تم تدعيم الفرع بسيارات كسح من مدينة الغردقة.

من جانبها أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء نويبع البحري صباح اليوم الجمعة، بعد تحسن الأحوال الجوية، وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر .

كانت أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، مساء أمس الخميس، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وشدة الرياح التي بلغت 23 عقدة واتجاه الرياح جنوبية.

وأكدت الهيئة في بيان لها أن الضغط الجوي 1012 وحالة البحر مضطربة جدا وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.5متر والرؤية 8 كم وتم إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة، حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

مواجهة الطقس السيئ

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