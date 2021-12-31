العثور على جثة داخل مدخل عقار بالعمرانية.. والنيابة تُحقق

تجري نيابة الجيزة، تحقيقاتها حول العثور على على جثة شاب ملقاة في مدخل عقار بمنطقة العمرانية، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة .

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة، قد عثرت على جثة شاب ملقاة في مدخل عقار بمنطقة العمرانية، وتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة العمرانية من غرفة النجدة بالعثور علي جثة شاب ملقاة في مدخل عقار، على الفور انتقل رجال المباحث، بالفحص تبين وجود جثة شاب مجهول الهوية، ولا توجد به أي إصابات ظاهرة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة، ومن وجود شبهه جنائية من عدمه.