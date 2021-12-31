الجمعة 31 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على جثة داخل مدخل عقار بالعمرانية.. والنيابة تُحقق

جثة داخل مدخل عقار
جثة داخل مدخل عقار

تجري نيابة الجيزة، تحقيقاتها حول العثور على على جثة شاب ملقاة في مدخل عقار بمنطقة العمرانية، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة .

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة، قد عثرت على جثة شاب ملقاة في مدخل عقار بمنطقة العمرانية، وتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة العمرانية من غرفة النجدة بالعثور علي جثة شاب ملقاة في مدخل عقار، على الفور انتقل رجال المباحث، بالفحص تبين وجود جثة شاب مجهول الهوية، ولا توجد به أي إصابات ظاهرة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة، ومن وجود شبهه جنائية من عدمه.

الاجهزة الامنية بالجيزة تحريات الاجهزة الامنية العثور على جثة شاب مدخل عقار جثة شاب مجهول مباحث قسم شرطة العمرانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 31-12-2021

خبراء: ما يشهده صعيد مصر في عهد الرئيس السيسي بلغ «مرحلة الإعجاز»

إصابات «كورونا» حول العالم ترتفع إلى أكثر من 286.5 مليون حالة

غدًا.. نظر دعوى عدم دستورية التهرب من دفع الضريبة على المبيعات

«نوة رأس السنة».. أمطار غزيرة على الإسكندرية

غدًا.. الحكم في دعوى عدم دستورية عقوبة البناء دون ترخيص

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

لماذا لا أحب "تريكة"؟

مدحت بشاى

دراما الواقع وتكاليف الإصلاح

د. محمد عفيفي

أفغانستان: جناية الجغرافيا وقسوة التاريخ «٢-٢»

د. بهي الدين مرسي

جبروت الرأى العام وخطورة العقل الجمعى

محمد العسيري

وما دام بنزرع.. يبقى هنصنّع

حسين دعسة

ملاكم بدرجة نائب.. هل تؤدي الفوضى السياسية إلى حل مجلس النواب الأردني؟

أسامة الشندويلى يكتب.. شكرًا فخامة الرئيس

الحسين عبدالرازق

رسائل السيد الرئيس

صور

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

جنازة الإعلامية عزة الإتربي

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعتزم إعطاء جرعة رابعة من لقاحات كورونا لمن يعانون نقص المناعة

مسئول صحة إسرائيلى يوافق على جرعة معززة ثانية من لقاح كورونا

صحيفة عبرية: إسرائيل تُسجل أول إصابة بـ«فلورونا»