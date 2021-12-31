الجمعة 31 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التهمته النيران.. مصرع مسن فى حريق منزل بالإسماعيلية

حريق منزل
حريق منزل

لقى شخص مصرعه في اندلاع حريق بمنزل مكون من طابقين، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على الحريق الذي نشب فى منزل بالقصاصين الجديدة بالإسماعيلية.


تلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من الشبكة الوطنية لمحافظة الإسماعيلية يفيد اندلاع حريق نشب فى منزل مكون من طابقين وعلى الفور انتقل رجال الحماية الميدانية لمكان الحريق.

 

كما دفع مرفق الإسعاف بمحافظة الإسماعيلية تحت إشراف الدكتور حسن درويش بسيارتين إسعاف لموقع الحادث.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق
الذي أسفر عن وفاة عبدالله عبده عبدالله 70 سنة، وتم نقله لمشرحة مستشفى القصاصين.


تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات وحصر تلفيات الحريق.

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