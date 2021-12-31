الجمعة 31 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«دجاجة الفرعون».. رصد النسر المصرى فى الهند لأول مرة منذ 30 عاما

النسر المصري النادر
النسر المصري النادر

رصد مجموعة من الأفراد في الهند، ظهور النسر المصري النادر في مدينة فادودارا بولاية جوجارات شمال غرب الهند، وذلك في أول رصد للطائر بهذه المنطقة منذ 30 عامًا.

وأوضحت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، الناطقة بالإنجليزية، في تقرير اليوم، أن النسر المصري المعروف باسم "دجاجة الفرعون" تم رصده داخل فادودارا وهو يخيم بالقرب من بحيرة تمبي في ضواحي المدينة، وقامت مجموعة من محبي النسر المصري بالتقاط صور له بجوار البحيرة التي تقع على بعد حوالي 10 كيلومترات من المدينة، مشيرة إلى أنه مر ما يقرب من 30 عامًا على ملاحظة هذا النوع من النسور في بحيرة تمبي.

ورصدت تانيشا داجور، النسر المصري، وهي واحدة من العديد من مراقبي الطيور برفقة عدد من زملائها، وأوضحت: "كنا في الخارج لرصد الطيور المهاجرة على البحيرة في 19 ديسمبر الجاري، ولاحظنا تحليق النسر المصري فوقنا".

فيما قال نصح داجور، الطالب في كلية "إم إس" المتخصص في دراسة علم الحيوان: "بمجرد أن ألقينا نظرة أفضل من المنظار، شعرنا بصدمة، فقد كان نسرًا مصريًا، و كانت مجموعتنا متحمسة لأن هذه الطائر لم يتم ملاحظته في فادودارا منذ فترة طويلة".

وبحسب الصحيفة الهندية، من الممكن أن يتم اكتشاف وجود النسر المصري في أماكن جديدة في هذه المنطقة، أو ربما كان يستريح لبعض الوقت قبل استكمال هجرته.

وبناءً على رسوم مركز البيانات البيئية (ENVIS) في ولاية جوجارات، في عام 2016، كانت جوجارات موطنًا لأكثر من 133 نسرًا مصريًا وتركز سكانها الرئيسيون في منطقة باناسكانثا وأحمد أباد.

من جهته، أوضح راجو فياس، الذي أجرى فحصًا على النسور في فادودارا، أن عدد النسور المصرية انخفض بشكل كبير ولم يتم رصدهم في منطقة فادودارا وحولها، مشيرًا إلى أن رصد عودة النسر المصري لهذه المنطقة إشارة فعالة لأن هذا النوع يفضل عادةً البقاء في المواقع التي قد يجد فيها وجبات يتغذى عليها.

 

رصد النسر المصري في بريطانيا

يذكر أنه في يونيو 2021، شوهد  نسر مصري نادر والمعروف أيضًا باسم "دجاجة الفرعون"، في بريطانيا لأول مرة منذ أكثر من 150 عامًا.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل،  رصد "دجاجة الفرعون" ، في جزر سيلي، حيث يقال بأنه يظهر مرة كل قرن من الزمن، ويعتقد أنه ربما جاء من شمال فرنسا وأصبح مرتبكًا أثناء الهجرة.

الهند النسر المصري غوجارات فادودارا دجاجة الفرعون بحيرة تمبي بريطانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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