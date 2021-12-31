الجمعة 31 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

صباح عيد الميلاد.. بنك بريطاني يودع 130 مليون جنيه إسترلينى فى حسابات العملاء

بنك سانتدر
بنك سانتدر

يسعى بنك سانتاندير البريطاني لاسترداد 130 مليون جنيه إسترليني (175 مليون دولار) دفعها في يوم عيد الميلاد عن طريق الخطأ.

 

وقال البنك في بيان أرسل إلى وكالة "فرانس برس"، مؤكدًا تقريرًا نشرته صحيفة  "The Times of London"، إنه بسبب "مشكلة فنية" تم دفع 75000 دفعة من حوالي 2000 من أصحاب حسابات الشركات والحسابات التجارية مرتين إلى مستلميهم، وفقا لموقع CBS.

 

وقال البنك إن المعاملات المكررة التي تمت صباح عيد الميلاد جاءت من احتياطيات البنك الخاصة، مضيفاً:"سنعمل بجد مع العديد من البنوك في جميع أنحاء المملكة المتحدة لاستعادة المعاملات المكررة خلال الأيام المقبلة".

 

وقال البنك إن المدفوعات كان من الممكن أن تشمل الأجور والمدفوعات للموردين.
 

من جابها ذكرت صحيفة التايمز أن المدفوعات تم دفعها إلى حسابات في العديد من البنوك البريطانية، والتي يطلب منها الآن سانتاندير استرداد الأموال.

 

وأخبر أحد البنوك الصحيفة أنه سيكون مترددًا في استرداد الأموال إذا كان صاحب الحساب قد أنفق بالفعل المكاسب غير المتوقعة ، وهذا من شأنه أن يدفعهم إلى السحب على المكشوف.

 

وقال سانتاندير إن لديه أيضًا "عمليات مطبقة كبنك لطلب استرداد تلك الأموال مباشرة من المتلقين".

 

فيما أوضح البنك لأن الخطأ نتج عن مشكلة في الجدولة "حددناها وصححناها بسرعة".

 

ويمتلك جناح سانتاندير البريطاني 14 مليون حساب وحقق أرباحًا صافية تزيد عن 1 مليار جنيه إسترليني في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021.

 

واستيقظ عشرات الآلاف من الناس صباح عيد الميلاد على مفاجأة من فاعل غير متوقع - بنك سانتاندير.

 

وأودع البنك 130 مليون جنيه إسترليني في حساب 75 ألف من عملائه عن طريق الخطأ في 25 ديسمبر.

 

ويسارع موظفو البنك الآن لاسترداد الأموال، على الرغم من أن المهمة أصبحت أكثر صعوبة لأن الكثير من هذه الأموال قد تم إيداعه في حسابات في البنوك المنافسة، وفقا لصحيفة التايمز.

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