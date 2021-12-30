الخميس 30 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس متهمين بسرقة مهمات القطارات في طوخ 4 أيام

حبس
حبس

أصدرت النيابة العامة في مركز طوخ بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، قرارا بحبس متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات لتورطهما في سرقة صناديق توزيع إشارات تشغيل الخاصة بالقطارات.

كما أمرت النيابة العامة بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وتفاصيلها.

كان اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من مركز شرطة طوخ، بورود بلاغ من الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بضبط عاطلين أثناء سرقتهما 3 صناديق توزيع إشارة تشغيل السيمافورات المنظمة لحركة سير القطارات، من أماكن متفرقة بشريط السكة الحديد.

وانتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين ضبط كلا من "أحمد أ م"، 19 سنة، عاطل، و"إسلام ع م"، 16 سنة، عاطل، مقيمان دائرة المركز، حال سرقتهما الصناديق، وضبط بحوزتهما الأدوات المستخدمة "مفتاح إنجليزى، وصفيحة منشار، وشاكوش، ومنجل، وعربة كراو".

وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتى أصدرت قرارها السابق.

مركز شرطة قوات الأمن السكة الحديد محافظة القليوبية الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات طلب تحريات شرطة النقل امن القليوبية أمرت النيابة العامة شريط السكة الحديد

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وائل لطفي

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