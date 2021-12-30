الجمعة 31 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الدين لله

«هل يجوز للنساء زيارة القبور يوم الجمعة؟».. علماء الإفتاء يجيبون

زيارة القبور
زيارة القبور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددًا من الأسئلة حول حكم الشرع في زيارة القبور للنساء يوم الجمعة، وكذلك حكمها للحائض، حيث ترغب العديد من النساء في زيارة قبور موتاهم.

وقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه ورد في الأثر أن الله يطلق الأرواح يوم الجمعة، ولكن أسانيدها ضعيفة، ولأن يوم الجمعة له فضل كبير فالعلماء يلتمسون فيه البركة ويقولون زوروا القبور يوم الجمعة.

حكم زيارة النساء للقبور 

ومن جهته، قال الداعية الشهير مصطفى حسني، إن زيارة النساء للقبور يوم الجمعة وغيره من الأيام للنساء جائز شرعًا ولا مانع من ذلك، فقد قال سيدنا رسول الله:" كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها"، فالشريعة تجيز الزيارة فهذا نوع من الوفاء حيث يشعر بنا الموتى عند زيارتهم.

وأضاف حسنى في مقطع فيديو متداول له، ورد في كتب أهل العلم أن الأموات يفرجون بزيارة أهلهم ويتباهوا بها، واستدلوا بحديث النبي"السلام عليكم دار قوم مؤمنين" فهذا دليل على أنهم يشعرون بنا.

حكم زيارة المرأة الحائض 

وفي السياق ذاته، قال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، لا مانع شرعًا من زيارة النساء للقبور يوم الجمعة وخاصة الحائض، والحيض ليس من الشروط التي تمنع من زيارة القبور، فهناك بعض الناس يقول أن القبور مثل المساجد لها قدسية، ولكنها ليس لها حرمة مثل المساجد، فلا حرج من الزيارة.

حكم زيارة القبور للمرأة الحائض يوم الجمعة حكم زيارة النساء للمقابر يوم الجمعة النساء الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء يوم الجمعة العلماء

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