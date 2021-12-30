حصيلة قياسية.. إيطاليا تسجل 156 وفاة و126 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، مساء الخميس، تسجيل 156 وفاة و126 ألفا و888 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهى أعلى حصيلة إصابات منذ تفشي الجائحة بالبلاد.

أوضحت البيانات الايطالية الرسمية التي نقلتها وكالة آكي الإيطالية، أن العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى بالوباء، بمن فيهم المتعافون والحالات الإيجابية الحالية المؤكدة والضحايا، منذ بداية الازمة الصحية يبلغ اليوم 5 ملايين 981 ألفا و428، حصد الوباء أرواح 137 ألفا و274 منهم.

أشارت إلى أن المتعافين من الوباء منذ انتشار الفيروس ارتفع عددهم إلى 5 ملايين 64 ألفا و718، بعد شفاء 22 ألفا و246 بين أمس واليوم.

وسجلت إيطاليا أمس 136 وفاة و98 ألفا و20 إصابة مؤكدة بالفيروس.

وتحتل إيطاليا المرتبة الثانية في أوروبا والتاسعة في العالم من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس.

والأسبوع الماضي، قدرت بيانات أولية للمعهد العالي للصحة في إيطاليا أن الإصابات بمتحور "أوميكرون" تمثل نسبة 28% من مجمل حالات العدوى الجديدة بوباء كورونا في البلاد.

واستندت البيانات إلى تحليلات أولية لنحو 2000 مسحة اختبار للكشف عن الفيروس تم جمعها في 18 مقاطعة إيطالية في 20 ديسمبر.

وقال رئيس المعهد، سيلفيو بروزافيرو، "رغم أن النتائج لا تزال أولية، إلا أنها تؤكد السرعة الكبيرة لانتشار أوميكرون، والذي يبدو أنه يشكل بؤر واسعة النطاق للغاية ويوشك أن يصبح المتحور السائد في وقت قصير، كما حدث بالفعل في عدة دول أوروبية أخرى".

أضاف: "بناء على المعطيات الراهنة، فإن الأسلحة المتوفرة لدينا هي التطعيم بجرعة ثالثة في الوقت المناسب، وتدابير فردية وجماعية للحد من انتشار الفيروس بارتداء الكمامات وتقليص الاتصالات والتجمعات".

يشار إلى أن فيروس كورونا ظهر أواخر ديسمبر 2019 في ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.