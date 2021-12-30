الكشف الطبي على 2106 مواطنين بالمجان في دمياط

واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة وفقاً للخطة المعدة مسبقاً للوصول بتلك الخدمات إلى الأهالى بجميع المناطق، حيث تم تنفيذ قافلة بقرية كفر الغاب التابعة لمركز كفر سعد خلال يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، تضمنت جميع التخصصات الطبية ومعمل لتحاليل الدم ووحدتين للأشعة و السونار، بالإضافة إلى وحدة متكاملة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا.

وأسفرت عن توقيع الكشف الطبى بالمجان على ٢١٠٦ مواطنين، حيث تم تحويل ٢٨ منهم لتلقى العلاج بالمستشفيات بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ ٩ حالات فضلاً عن إجراء ٩٠٠ تحليل معملى والكشف بالأشعة على ٢١حالة، والسونار لـ ٥٠ حالة.

من جانبه، تابع الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، الخدمات المقدمة من المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالمحافظة حيث بلغ إجمالى عدد المترددين على العيادات الخارجية والاستقبال بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بدمياط وتقديم الخدمة الطبية المناسبة لحوالى مليون و٦٠٠ ألف مواطن.