مع تزايد المخاوف من «أوميكرون».. هل تُعقد امتحانات الجامعات في موعدها؟

مع بدء الاجراءات

عام دراسي استثنائي مر به الطلاب خلال العام الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا ومتحوره “أوميكرون” سواء على طلاب المدارس أو الجامعات، لاسيما مع قرب دخول الامتحانات في الوقت الحالي.

ومؤخرًا بدأت الوزارات اتخاذ الإجراءات الحكومية اللازم من أجل تنفيذ الامتحانات في أجواء آمنة على الطلاب، وذلك ما قامت به التعليم العالي والتربية والتعليم إذ أنها أيام معدودة تفصل الطلاب عن الامتحانات.

واتساقًا مع ذلك، طالب النائب محمد عبدالله زين الدين عضو مجلس النواب الحكومة، باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال أداء طلاب الجامعات الحكومية والخاصة لامتحانات الفصل الدراسي الأول التى من المقرر أن تنطلق بداية من شهر يناير المقبل، وفي مقدمتها قرر منع دخول الطلاب للحرم الجامعي لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، إلا بعد التأكد من حصولهم على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وتقدم "زين الدين" بطلب إحاطة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بضرورة تقديم الطالب تحليل PCR كل ثلاثة أيام في حال وجود عذر طبي قهري يحول دون حصوله على التطعيم، حرصًا على سلامة كافة مُنتسبي المُجتمع الأكاديمي.

مع التشديد على ارتداء الكمامات الطبية طوال التواجد داخل الحرم الجامعى وتوزيع الطلاب على فترات لمنع الزحام اضافة الى مراعاة التباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة داخل قاعات الامتحانات.

«الدستور» استطلعت آراء الطلاب حول الإجراءات الاحترازية خاصة مع اقتراب دخول الامتحانات.

ندى عادل، إحدى طالبات جامعة القاهرة، قالت: "عندنا خوف طبيعي من الامتحانات في الوقت الحالي خصوصًا أنها ستتم خلال انتشار فيروس كرورنا والمتحور الجديد ولازم يكون فيه اجراءات حماية ".

وأوضحت: "تقريب مواعيد الامتحانات شيء سيء وخوفنا أكتر، لكن في نفس الوقت مش عايزين أي تأجيل عشان السنة متضعش علينا ولازم الدراسة تستمر".

وأضافت: "نتمنى يكون في دمج لأيام الامتحانات بحيث متكونش مادة في اليوم ممكن مادتين، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية ".

وترى منة محمد، أن هناك ضرورة لتأجيل الامتحانات أو إيجاد أي بديل للنزول والتجمع في تلك التوقيتات: " إحنا وأهالينا خايفين من التجمعات خاصة مع انتشار المتحور الجديد ".

وتابعت: "ممكن نستغنى عن الامتحانات بالأبحاث زي ما عملنا السنة اللي فاتت ودي هتكون بديل وتحافظ على حياة الطلاب بشكل كبير".