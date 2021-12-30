نائب محافظ بني سويف يتفقد التجهيزات الطبية بمستشفى أهناسيا قبل افتتاحها

زار الدكتور عاصم سلامة، نائب محافظ بنى سويف، اليوم الخميس، مستشفى أهناسيا، والتي تم الانتهاء من تطويرها، حيث تابع أعمال استكمال تركيب الأجهزة والمعدات الطبية، قبل افتتاحها ودخولها الخدمة قريبًا، وقد رافقه الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة والسكان، النائب علي بدر، عضو مجلس النواب، المحاسب نشأت معبد رئيس مركز ومدينة أهناسيا.

وتفقد نائب المحافظ، عددًا من الأقسام الطبية ومكونات المستشفى التي تم تطويرها وشملت: المبنى الرئيسي وأقسام التعقيم والأشعة والعيادات الخارجية والطوارئ والاستقبال والحضانات وغرف العمليات ووحدات العناية المركزة والعمليات، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة لتطوير المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، بهدف تحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لأبناء مركز ومدينة أهناسيا.

وأشار"سلامة" إلى توجيهات المحافظ د.محمد هاني غنيم، بتذليل كافة المعوقات التي قد تطرأ خلال استكمال الأعمال تركيب المعدات والأجهزة الطبية، مع المراجعة المستمرة بالتعاون مع اللجنة الوزارية المختصة لأية ملاحظات يتم رصدها أثناء استكمال الأعمال حتى دخول المستشفى الخدمة، بالإضافة إلى تكليف مسؤولي إدارتي الجودة ومكافحة العدوى بالمديرية بمتابعة استكمال الأعمال، مع التواجد المستمر مع الشركة المنفذة، لتنفيذ الأعمال المتبقية بالجودة المطلوبة.

يذكر أن مشروع تطوير المستشفى تم تنفيذه بتكلفة إنشائية حوالي 262 مليون جنيه، حيث يضم المبنى الرئيسي والعيادات الخارجية وأقسام التعقيم والأشعة والطوارئ والاستقبال والغسيل الكلوى والحضانات وغرف العمليات ووحدات العناية المركزة وغيرها، وتمثل إضافة كبيرة للمنظومة الصحية بالمحافظة.

نائب محافظ بنى سويف

نائب محافظ بنى سويف

نائب محافظ بنى سويف