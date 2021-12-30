حنان ترك تكشف آخر تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بكورونا

أعلنت حنان ترك، عبر تغريدة على صفحتها الخاصة بموقع "تويتر" عن تعافيها من الإصابة بفيروس كورونا: "الحمد لله وبفضله ثم دعواتكم أنا وأسرتي نتعافى من كورونا، أشكر كل من سأل عنا ودعا لنا وأسأل الله أن يمنّ علينا جميعا بالصحة والعافية، وكل عام والعالم كله بألف خير، ربنا يجعله عام كله سعادة وهنا ورضا من الرحمن ويمتعكم جميعا بالصحة والسعادة والأمن والأمان".

وكانت حنان ترك قد أعلنت عن إصابتها منذ أيام، هي وأسرتها بفيروس كورونا، عبر حسابها الرسمي، وطالبت محبيها بالدعاء لها ولأسرتها بالشفاء، حيث كتبت تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر" اليوم الخميس، قائلة: "الحمد لله على أقدار الله، أسألكم الدعاء أنا وجوزي وابني كورونا".

وأثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعدما نشر حساب باسمها منشورًا عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لتحريم الاحتفال بعيد الميلاد الكريسماس، ما تسبب في هجوم عدد كبير من الفنانين عليها.

كما دعمت "ترك" الفنانة شيرين في أزمتها الأخيرة، وكتبت عبر "تويتر": " حبيبتي أنتِ جميلة وقوية في كل حالاتك، وحرة في التعبير عن نفسك بالطريقة اللي ترضيكي، أنا عارفة أنك قوية وهتعدي أي محنة بإيمانك وروحك الحلوة وتفضلي تسعدي أسرتك وحبايبك".