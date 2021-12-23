الخميس 23 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

كورونا قادتها لتصدر تريند جوجل.. أبرز الأزمات فى حياة حنان ترك

حنان ترك
حنان ترك

أعلنت الفنانة حنان ترك إصابتها وأفراد أسرتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وطالبت متابعيها ومحبيها بالدعاء لها بالشفاء العاجل، وتصدرت مؤشرات بحث جوجل.

 لم تكن الإصابة بكورونا أول أزمة تمر بها الفنانة المعتزلة، وترصد"الدستور" أبرز الصعوبات التى واجهت حنان ترك.

"وفاة والدها"

دخلت حنان ترك في اكتئاب لمدة شهر بعد وفاة والدها في اليوم التالي لزواجها من خالد خطاب.

"تنازلات"

في فيلم "الآخر" قالت إنها ندمت على قبلة هاني سلامة، التي اجبرها عليها يوسف شاهين بعد رفضها التام.

"القبض عليها"

في عام 1997 ذهبت لتشتري ملابس استعراضية من إمرأة متخصصة في استيراد أزياء استعراضية من فرنسا، ليتم القبض عليها مع شبكة دعارة إلا انه تم إثبات برائتها بعد حبسها 12 يوما.

"الكوافير"

افتتحت محل كوافير خاص بالحجبات لتثير الجدل، وتم اتهامها بالعنصرية ضد السافرات.

"الاعتزال"

في عام 2006، اعلنت حنان ترك اعتزالها وارتداء الحجاب، ثم عادت في عام 2021، وقدمت مسلسل أطفال الشوارع لكنها اعتزلت نهائيا لشعورها بان الفن لا يليق بالحجاب.

"صفحات مزيفة"

في الفترة الأخيرة، تم بث منشورات على صفحات تحمل اسم حنان ترك، وكتبت عبر حسابها بموقع "انستجرام": "في صفحات بتنشر كلام على لساني وأنا غير مسئولة عنها وقدمت بلاغات لإدارة فيس بوك لغلقها، وفى انتظار رد إدارة فيس بوك".

وتابعت "متوقفة تماما عن التعامل والنشر عبر فيس بوك، وإن شاء الله عند توثيق صفحتى على سيعرف الجميع الصفحة، وتعاملي الآن من خلال صفحتي الموثقة على تويتر وإنستجرام، والرجاء من الجميع عدم الانسياق وراء الصفحات المزورة".

 

فيروس كورونا هاني سلامة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 المحجبات حنان ترك

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وائل لطفي

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