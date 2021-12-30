الخميس 30 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شركة روسية: دواء بلازما الدم ضد فيروس كورونا نجح فى اجتياز التجارب السريرية

دواء بلازما الدم
دواء بلازما الدم ضد فيروس كورونا

أفاد بيان صادر عن شركة «روستيك» الروسية بأن دواء "كوفيد- جلوبولين" ضد فيروس فيروس كورونا، والمستند إلى بلازما الدم في فترة النقاهة، قد اجتاز بنجاح تجارب سريرية وحصل على شهادة دائمة من وزارة الصحة الروسية.

وذكر البيان- الذي نقلته وكالة أنباء «تاس» الروسية- أن "عملية التطوير التي تقوم بها شركة ناسيمبيو القابضة لصالح شركة روستيك الحكومية الروسية أثناء التجارب السريرية أكدت فاعليته وسلامته وقدرته على تحييد الفيروس التاجي، ووفقا لنتائج التجارب، حصل دواء كوفيد- جلوبولين على شهادة تسجيل دائمة من وزارة الصحة الروسية.

ويجرى العمل على تطوير دواء "كوفيد- جلوبولين" على أساس بلازما الدم للأفراد المصابين بـ كوفيد- 19 وتحتوي على أجسام مضادة للفيروس، وأوضحت المؤسسة الحكومية أن تناول الدواء يمنع المرض من أن يتخذ شكلا أكثر خطورة ويساعد في مكافحة العدوى.

ووفقا لروستيك، فإنه بعد دراسة مقارنة مزدوجة التعمية، في 7 من كل 10 مرضى يتلقون "كوفيد- جلوبولين" كجزء من العلاج الشامل، انخفض خطر الإصابة بنوع أكثر خطورة من المرض، كان الدواء هو الأكثر فاعلية في المراحل الأولى من المرض، وفي 70% من الحالات، منع العلاج تطور مثل هذه المضاعفات مثل عاصفة السيتوكين، والفشل الكلوي، ومضاعفات الانصمام الخثاري وتطور متلازمة الضائقة التنفسية الحادة وتلف الرئتين الواسع أو تفاقم الأعراض السريرية.

ويذكر أنه في أكتوبر الماضي، حصل مركز «جماليا» على تصريح من وزارة الصحة الروسية للمرحلة الثانية من الاختبارات السريرية للقاح فيروس كورونا الذي يؤخذ عن طريق الأنف، وقال المركز إن هذا اللقاح سيكون إضافة إلى اللقاح العادي لضمان حاجز إضافي للعدوى، لأنه يساعد على تطوير مناعة نسيجية في البلعوم الأنفي.

كورونا كوفيد اللقاح روسيا الصحة

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وائل لطفي

رسائل الصعيد

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