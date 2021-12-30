الخميس 30 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 6 فى تصادم سيارة مع توكتوك بالإسماعيلية

اسعاف
اسعاف

أصيب 6 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث تصادم سيارة، مع توكتوك بمنطقة المنايف أمام شركة الكهرباء دائرة مركز أبو صوير بالإسماعيلية، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف بالإسماعيلية بـ3 سيارات، وجرى نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبى لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد بتصادم سيارة مع توكتوك  بمنطقة المنايف أمام شركة الكهرباء دائرة مركز أبو صوير بالإسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص وتم نقلهم إلي المجمع الطبى بالإسماعيلية، وتنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وسحجات بالجسم واشتباه كسور بالرجل والعمود الفقرى.

تصادم حادث تصادم سيارة لوحات معدنية شركة الكهرباء الإسماعيلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

الأكثر قراءة

«أكبر اكتشاف بترولى بمنطقة الفيوم».. مصدر يكشف الحقيقة

أمطار غزيرة.. «الأرصاد» تحذّر المواطنين من طقس الـ3 أيام المقبلة

الصلاة فى المسجد الحرام بتباعد جسدى من جديد

CNN: مصر تقترب من تحقيق أعلى صادرات فى تاريخها بتخطى حاجز 31 مليار دولار

لأول مرة بزمن كورونا.. الكنيسة تدعو لحضور قداس عيد الميلاد مع البابا

ضبط المتهم بتصوير سيدة أثناء ضربها أمام أطفالها فى الوراق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة الشندويلى يكتب.. شكرًا فخامة الرئيس

الحسين عبدالرازق

رسائل السيد الرئيس

أحمد الصغير

علاقة رجال الدين بمجتمعاتهم!

د هند جاد

الحصان الأسمر 2022

خالد عكاشة

توقعات عام 2022 (1)

جلال حمام

الحق.. ما شهد به الأعداء

حسين دعسة

فيروس كورونا.. كأنه «قطعة أثاث» نجهزها للدخول إلى العام 2022!

د. داليا مجدي عبدالغني

عام الإنجازات

صور

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

جنازة الإعلامية عزة الإتربي

محطة تل أبيب

المزيد

نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسرى المحكوم عليهم بالمؤبد إلى 547

مُستوطنون إسرائيليون يطلقون النار على منازل المقدسيين بحى الشيخ جراح

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى