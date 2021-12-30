إصابة 6 فى تصادم سيارة مع توكتوك بالإسماعيلية

أصيب 6 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث تصادم سيارة، مع توكتوك بمنطقة المنايف أمام شركة الكهرباء دائرة مركز أبو صوير بالإسماعيلية، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف بالإسماعيلية بـ3 سيارات، وجرى نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبى لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد بتصادم سيارة مع توكتوك بمنطقة المنايف أمام شركة الكهرباء دائرة مركز أبو صوير بالإسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص وتم نقلهم إلي المجمع الطبى بالإسماعيلية، وتنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وسحجات بالجسم واشتباه كسور بالرجل والعمود الفقرى.