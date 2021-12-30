حميد الشاعري وهشام عباس في حفل غنائي ساهر بالعين السخنة

يستعد الفنانان حميد الشاعري وهشام عباس، لإحياء حفلاً غنائيًا في العين السخنة مساء اليوم الخميس، ضمن حفلات رأس السنة الجديدة 2022، ومن المقرر أن يقدما خلال الحفل باقة من أفضل أعمالهما الفنية.

ونشر الفنان هشام عباس للحفل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، البوستر الرسمي للحفل، وعلق عليه: "عارفين إنكو وحشتوني جدا، رأس السنة المرادي مختلف، والحفلة فيها مفاجأة، هستناكم يا أغلى ناس في الدنيا".

وشارك هشام عباس وحميد الشاعري في فيديو كليب أغنية عيني، ضمن الألبوم الغنائي الخاص بالشاعري، كما ظهرت نيكول سابا كموديل معهما في الكليب، ومن المقرر أن يقوما بتقديم الأغنية في الحفل.

وكانت آخر أعمال هشام عباس الغنائية أغنية هاتعمل إيه، التي طرحها بداية العام الجاري، عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، وهي من كلمات أمير طعيمة، وتوزيع عزيز الشافعي.

أعلنت مجموعة عامر جروب عن حفل غنائي ضخم سيقام في بورتو السخنة يوم 30 ديسمبر الجاري، ضمن احتفالات المجموعة بالعام الجديد وعيد الميلاد المجيد.

ومن المقرر أن يشارك في إحياء الحفل كلا من النجم هشام عباس، والنجم حميد الشاعري، ليقدمان خلاله مجموعة من أشهر أغنياتهم، إلى جانب فرقة أوسكاريزما التي تقدم حفلات متنوعة خلال أيام 25 و29 و30 ديسمبر ويومي 5 و6 يناير.

حفلات النجوم

كما يقدم النجم إدوارد حفلاً مميزاً يوم 31 ديسمبر، مع فقرة الألعاب النارية للفنان سامي يوسف، ويستضيف منتجع "بورتو سعيد" النجم حماده هلال يوم 7 يناير، أما منتجع "بورتو المنيا" فسيقيم حفل غنائي يحيه الفنان مصطفى شوقي، هذا إلى جانب المواكب أكبر شجرة كريسماس في المنيا.

ومؤخرًا، احتفل النجم هشام عباس، بعيد ميلاد صديقه المطرب حميد الشاعري، حيث نشر مجموعة صور جديدة من الاحتفال عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، بحضور عدد من النجوم والفنانين على رأسهم النجم الكبير محمد منير، والفنان أكرم حسني.

ونشر عباس صورة للنجم حميد الشاعري برفقة تورتة عيد الميلاد، وكتب "كل سنة وأنت طيب يا أعز الناس، حميد الشاعري"، وسرعان ما نشر صورة آخري برفقه النجم محمد منير وكتب "الكينج"، وعلق على صورة تجمعه مع أكرم حسني وكتب "أكرم كيكو المحترم، طلع أكرم في كل حاجة، ربنا يكرمه كمان وكمان، ليلة تحفة ماتتنسبش".