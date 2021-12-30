طلب إحاطة في مجلس النواب بشأن «مصنع الجبنة» بالمنوفية

تقدم النائب الدكتور عباس السادات، عضو مجلس النواب، عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة لوزيري التنمية المحلية والصحة بشأن واقعة ضبط مصنع جبن - جميد بقرية سماليج مركز تلا محافظة المنوفية يستخدم مواد طلاء ومكونات أخرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي، الأمر الذي تناقلته وسائل الإعلام المختلفة ثم تبين مؤخرا كذب هذه الادعاءات وفقا للبيان الذي أصدرته الهيئة القومية لسلامة الغذاء بهذا الشأن.

وأكد السادات أن تداول مثل هذه الأخبار التى تتضمن معلومات مغلوطة وإدعاءات غير حقيقية يضر بسمعة المنتجات الغذائية المصرية ويؤثر على الصادرات المصرية بشكل مباشر فضلاً عما أحدثه من ضرر معنوي كبير لأهالي محافظة المنوفية والعاملين بالمصنع.

ودعا السادات إلى ضرورة وضع آلية تضمن عدم تداول أو نشر مثل هذه الوقائع خاصة ما يتعلق بالصحة العامة أو ضبط أغذية فاسدة أو غير مرخصة إلا بعد أن تنتهى الجهات المختصة من إعداد تقاريرها والتأكد من صحة الواقعة أو عدمها.