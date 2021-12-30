خبير فيروسات بلجيكى يحذر: الأطفال فى موقف صعب بسبب جائحة كورونا

حذر خبير الفيروسات البلجيكي جيدو فان هام، من خطورة متحور أوميكرون، مؤكدًا أنه أصيب أشخاصًا لديهم متحورات أخرى، حتى المطعمين منذ أشهر، مشيرًا إلى إنه ينتشر في جميع أنحاء العالم، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "إندبندنت" Independent البريطانية.

وقال خبير الفيروسات: إن الأطفال حاليًا يواجهون "موقفًا صعبًا" في مدارسهم بسبب الجائحة وعليهم ارتداء الكمامات، والتطعيم.

وأكد:اللقاح أصبح الآن آمنًا لمن تتراوح أعمارهم بين 5 و12 عامًا، وتابع: الأطفال قد يرغبون في ارتداء الكمامة إذا قمت بتأطيرها بشكل صحيح، وأضاف: من الجيد أن يتم تلقيح السيدة المرضعة؛ لأنها ستنقل الأجسام المضادة أثناء الرضاعة.

يأتي هذا فيما حذر مقدمو الخدمة الصحية في الصيدليات ببريطانيا من عدم وجود اختبارات خاصة بفيروس كورونا في الصيدليات بالعدد الكافي، مضيفين أنها مشكلة "ضخمة" حيث يطلبها شخص كل خمس دقائق خلال فترة عيد الميلاد.

وقالت الرئيسة التنفيذية لجمعية الصيدليات المستقلة، إن المرضى غالبًا ما يكونون غير قادرين على العثور على اختبارات كوفيد في الصيدليات بسبب عدم توافر الإمدادات، وفق صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.

وأضافت الرئيسة التنفيذية ليلى هانبك، أن المعروض الآن من الاختبارات البالغ 900 ألف اختبار لا يلبي الطلب المرتفع.

وفي حديثها في برنامج "توداي" على إذاعة "بي بي سي 4": "ما يخبرنا به أعضاؤنا هو أن الطلب على اختبارات التدفق الجانبي مرتفع للغاية في الوقت الحالي بسبب الإرشادات الخاصة بالعزلة الذاتية حالة الاشتباه في الإصابة".

وأضافت: "الصيدليات تفيد أنه كل خمس دقائق تقريبًا يأتي شخص ما إلى الصيدلية لطلب الاختبار، ولكن، لسوء الحظ، بسبب المشكلات المتعلقة بأن الإمداد غير مكتمل، فهذا يعني أن أولئك الذين يأتون للاختبار لا يحصلون عليه دائمًا، وهو أمر مرهق للغاية ليس فقط لفريق الصيدلية ولكن بالنسبة للمريض، حجم المشكلة ضخم لأن الطلب مرتفع، بسبب الإرشادات الحالية للتعامل مع الاشتباه في الإصابة".