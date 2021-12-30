الخميس 30 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الموت يفجع المطرب محمود الليثى

محمود الليثي
محمود الليثي

علن المطرب الشعبى محمود الليثى - عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- خبر وفاة زوج شقيقته، ولم يعلن حتى الآن عن تفاصيل الجنازة وموعدها وتشييع الجثمان.

وكتب محمود الليثي عبر فيسبوك: "البقاء والدوام لله جوز اختي عاطف مسعود ان لله وان اليه راجعون".

وفي منشور آخر عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، قال: "أنا مش فاضلكو لما افضي اجيلكو هتشوفو مني حاجات غريبه بشكل تاني وأنتو وناصيبكم لما أبقى أجيلكم بس أبقو سدو على اللي يطلع من لساني". 

محمود الليثي

حالة من النشاط الفني يعيشها نجم الأغنية الشعبية محمود الليثي ، حيث يستعد لإحياء 4 حفلات في ليلة رأس السنة 31 ديسمبر الجارى، بمختلف الفنادق الكبرى ما بين وسط القاهرة والتجمع الخامس، والذى سيقدم خلال أشهر أغنياته الشعبية المحببة لدى جمهوره الذى يحرض على التفاعل مع أغنياته وترديد كلماتها.

وتألق المطرب الشعبى محمود الليثي، خلال النصف الأول من شهر ديسمبر فى لندن، وذلك فى جولة غنائية حيث قدم 3 حفلات، تألق خلالهم بأجمل اغنياتها وبحضور عدد كبير من الجاليات العربية التي تفاعل مع أغنياته.

وكان المطرب محمود الليثي طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "رجولة برجولة"، والأغنية من كلمات حودة الجوكر، وألحان وتوزيع زيزو المايسترو، كما طرح أغنية "يالهوى"، على موقع "يوتيوب" والتى صورها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان هانى فاروق، وتوزيع زيزو.

وقدم الليثى كليب جمعه بالفنانة اللبنانية مايا دياب يحمل اسم "حطالى روج" فى بيروت من كلمات ملاك عادل وتوزيع اسلام شيبسى وألحان الليثى، وتحمل طابع البهجة والفرح.

محمود الليثي المطرب المطرب محمود الليثي يعلن وفاة

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وائل لطفي

رسائل الصعيد

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