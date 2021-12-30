تراجع جديد فى سعر اليورو اليوم الخميس 30-12-2021

سجل سعر اليورو اليوم الخميس الموافق 30-12-2021 تراجعًا جديدًا أمام الجنيه المصرى لدى جميع البنوك المصرية سواء للبيع أو الشراء، وذلك بالتزامن مع استقرار أسعار معظم العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية على مدار أيام الاسبوع الجارى.

سعر اليورو اليوم الخميس 30-12-2021

وتراوح متوسط سعر اليورو بين 17.63 جنيه و17.68 جنيه للشراء وبين 17.79 لـ 17.83 جنيه للبيع، إذا احتفظ بنك الإسكندرية بأقل سعر شراء لليورو مع تراجعه من 1 17.701 جنيه لـ 17.63 جنيه، ومن 17.858 جنيه لـ 17.831 جنيه للبيع، كما تراجع سعر الشراء لدى البنك التجارى الدولى من 17.7256 جنيه لـ 17.6551 جنيه للشراء، ومن 17.8577 جنيه لـ 17.8309 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الشراء لدى البنك المركزى المصرى من 17.7459 جنيه لـ 17.6880 جنيه، ومن 17.8577 جنيه لـ 17.7994 جنيه للبيع، كما ارتفع سعر اليورو "بنكنوت" ببنك مصر للشراء من 17.7029 جنيه لـ 17.6325 جنيه، ومن 17.835 جنيه لـ 17.8082 جنيه للبيع، أما عن سعر اليورو "تحويل" تراجع من 17.7029 جنيه لـ 17.6325 جنيه للشراء، ومن 17.8349 جنيه لـ 17.8082 جنيه للبيع.

وواصل سعر اليورو "بنكنوت" لدى البنك الأهلى تراجعه من 17.6623 جنيه لـ 17.6325 جنيه للشراء، ومن 17.8381 جنيه لـ 17.8429 جنيه للبيع، كذلك تراجع سعر اليورو "تحويل" من 17.6623 جنيه لـ 17.6325 جنيه للشراء، ومن 17.8381 جنيه لـ 17.8429 جنيه للبيع.

كان عدد من بلدان القارة الأوروبية قد بدأت فى تشديد إجراءاتها الاحترازية واستئناف الغلق الجزئى وإلغاء احتفالات العام الميلادى الجديد تزامنًا مع تزايد معدلات الإصابة بين مواطنيها بفيروس كورونا المستجد والمتحور الجديد أوميكرون.