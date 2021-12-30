الخميس 30 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«الغزالة رايقة».. من هو الطفل محمد أسامة الذي أثار الجدل على «فيسبوك»؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

منذ عدة أشهر، تصدر مقطع فيديو لطفل يسمي محمد أسامة، عمليات البحث على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك بعدما تمكن من خداع أشهر لاعب خفة في مصر، الشهير باسم "الساحر كريس المصري"، ليعود ويتصدر "الترند" من جديد بأغنية "الغزالة رايقة" لفيلم "من أجل زيكو".

وشارك "كريس المصري" مقطع فيديو للطفل محمد أسامة، وهو يغني، وتفاعل الكثير من الجمهور عبر السوشيال ميديا مع صوت "أسامة"، الذي جسد شخصية طفل شوارع "يسمح" السيارات في الإشارات، لتفاجئ الجميع أن الطفل محمد أسامة، ابن محافظة أسيوط، ظهر لأول مرة في برنامج "ذا فويس كيدز".

وبدأ "محمد أسامة" الغناء وهو فى الصف الرابع الابتدائي، من خلال غناءه بعض المقاطع الغنائية لأم كلثوم وعبدالحليم حافظ وغيرها من الأغاني، وساعده على تنمية موهبته هى والدته، حيث كانت تستمع له وتقوم بعزف باستخدام آلة الأورج.

وساهمت مدرسته نجلاء محمد، في اكتشاف موهبته برفقة والدته، وهي مدرسة الموسيقى بمدرسة بدر، وجعلته يشارك الغناء في الحفل الذى سيتم تنظيمه لطلاب الثانوية العامة بالمدرسة، بعدها توجهت معها إلى عمل بروفات داخل الفصل.

وتمكّن محمد أسامة من الوصول لـ"ذا فويس كيدز"، واستطاع حينها أن ينال إعجاب الجميع وخاصة الفنان تامر حسني، عقب ظهوره الأول فى مسابقة برنامج "ذا فويس كيدز" لأسلوبه المتميز فى الغناء، بالإضافة إلى حضوره وأدائه على المسرح.

“الغزالة رايقة”

طرح المنتج حمدى بدر أغنية "الغزالة رايقة" للفنان كريم محمود عبد العزيز لفيلم "من أجل زيكو". "الغزالة رايقة" من كلمات منة القيعى وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى.

فيلم "من أجل زيكو" يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم كريم محمود عبد العزيز، ومنة شلبي، ومحمود حافظ، ومحمد محمود، وعدد آخر من الفنانين، كما أنه سيظهر فيه عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي.

محمد أسامة من أجل زيكو الغزالة رايقة أغنية طفل لفيلم

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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