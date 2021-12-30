أنشطة يومية تُساعد في حرق السعرات الحرارية

من أسهل الطرق وأكثرها ثباتًا للتأكد من الحفاظ على وزنك دون زيادة أو خفضه قليلًا، هي حرق سعرات حرارية أكثر مما تستهلك.

لا يعني ذلك أنه يتعين عليك الانغماس في صالة الألعاب الرياضية للتأكد من حرق السعرات الحرارية الخاصة بك، ما نفعله كل يوم منذ الاستيقاظ يحرق السعرات الحرارية، فهناك بعض الأنشطة التي نقوم بها يوميا يمكن أن تحرق كمية لا بأس بها من السعرات الحرارية، يرصدها الخبراء بموقع -هيلث ديجست" الطبي.



التسوق أو الذهاب إلى السوق:

دفع عربة التسوق الخاصة بك والمشي في المركز التجاري مع حقائبك يمكن أن يحرق الكثير من السعرات الحرارية، و من الممارسات الرائعة أيضًا أن تستغرق وقتًا أطول في شراء البقالة والتعود على قراءة الملصقات الغذائية.

مسح الأثاث:

يمكن أن يساعدك المسح السريع على الأرفف والطاولات في حرق أكثر من 100 سعر حراري في ساعة واحدة، فلن يساعدك هذا في الحفاظ على نشاطك فحسب، بل يمكن أن يساعد أيضًا في الحفاظ على صحة رئتيك.

الكي وغسل الصحون:

الكي هو تمرين رائع لذراعيك وجسمك. يمكن أن تحرق نصف ساعة من الكي حوالي 75 سعرًا حراريًا ، كما أن غسل الأشياء الصغيرة يدويًا يمكن أن يحرق نفس الكمية من السعرات الحرارية.

طي الملابس:

يمكن أن يساعدك يوم الغسيل على حرق الكثير من السعرات الحرارية، حيث يمكن أن يساعد حمل الملابس الثقيلة عبر غرفة الغسيل وفصلها في حرق 30 إلى 40 سعرًا حراريًا.

كما يمكن أن يؤدي طي ملابسك إلى حرق 70 سعرة حرارية لمدة نصف دقيقة، حيث يؤدي وضع الملابس المطوية بعيدًا إلى حرق الكثير من السعرات الحرارية.

التحضير والطبخ:

نحن نأكل كل بضع ساعات تقريبًا في اليوم، ثلاث وجبات كاملة ووجبات خفيفة بينهما، يمكن أن يساعد ذلك في تزويدنا بالسعرات الحرارية اللازمة التي نحتاجها للقيام بنشاطنا اليومي، لكن التحضير والطهي يمكن أن يحرق في الواقع الكثير من السعرات الحرارية اعتمادًا على ما تقوم به.



لا يمكننا الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية كل يوم وحرق كل السعرات الحرارية التي نستهلكها، كما أنه من غير الصحي ممارسة الرياضة كل يوم لأن أجسامنا تحتاج إلى وقت للشفاء.