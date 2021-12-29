الأربعاء 29 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الكنائس الغربية تحتفل بذكرى هروب العائلة المقدسة والمسيح إلى مصر

العائلة المقدسة
العائلة المقدسة

تحتفل الكنيسة المارونية في مصر اليوم الأربعاء، بحلول ذكرى هروب العائلة المقدسة والمسيح إلى مصر وقتل أطفال بيت لحم، بينما تحتفل الكنيسة اللاتينية بحلول اليوم الخامس من ثمانيّة الميلاد، وتذكار إختيار القدّيس توما بيكيت، الأسقف الشهيد، وهو  ولد في لندن عام 1118. سيم كاهنا في أبرشية كانتربري، وعُيِّن حاجبا للملك. انتخب أسقفاً عام 1162، فدافع عن حقوق الكنيسة ووقف في وجه الملك هنري الثاني. ولهذا اضطر الى أن يعيش في المنفى في فرنسا مدة ست سنوات. ولما رجع الى وطنه عاد الى تحمل المشقات الكثيرة حتى قتله جنود الملك عام 1170.

بينما تحتفل كنيسة الروم الملكيين بتذكار القدّيسين الأطفال الذين قتلهم هيرودس في بيت لحم، وعيد القديس البار زوتيكوس عائل اليتامى وقد عاش القدّيس زوتيكوس في عهد الإمبراطور كونستنسيوس، ابن قسطنطين الكبير، واشتهر بعطفه على الأيتام والمصابين بالبرص. وكانت العادة في ذلك العهد أن يزجّ المصابون بهذه العلة في البحر. فاواهم وعني بهم وأسس لهم المستشفيات.

وذلك بجانب تذكار القديس  مركلّوس رئيس دير الذين لا ينامون، والقدّيس مركلُّوس هو من مواليد اباميّا قرب حماه في سورية. انتقل إلى الحياة الابدية حول سنة 470. وكان راهباً ثم رئيساً لاحد اديار القسطنطينيّة اشتهر بكون الصلاة فيه لا تنام أي لا تنقطع ابداً، اذ كان الرهبان فيه يتوالون على الصلاة افواجاً طول النهار والليل. في مثل هذا اليوم كانت طائفتنا الرومية الملكية تحتفل قديماً بتذكار القدّيس الشهيد انطونيوس ابي رَوْحٍ القرشي، احد اقرباء الخليفة العباسي هارون الرشيد. 

هذا القدّيس العربي اهتدى من الاسلام إلى النصرانية في دمشق، وزار الاماكن المقدسة على عهد البطريرك ايليا الأورشليمي، واعتمد في نهر الاردنّ على يد اثنين من النساك، ونال منهما الاسكيم الرهباني، ودعي باسم انطونيوس. ثم عاد إلى دمشق معترفاً جهاراً بإيمانه المسيحي. فزج في السجن بدمشق اولاً وسيم امرّ العذابات، ثم نقل إلى مدينة الرقة على الفرات حيث مثل أمام هارون الرشيد، الذي حاول عبثاً أن يردّه عن دينه، فأمر بضرب عنقه. وهكذا نال إكليل الاستشهاد في 25 كانون الأول سنة 799 للمسيح.

السنكسار السنكسار الدستور السنكسار الكنسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

الأكثر قراءة

ندى الكامل عقب انفصالها عن أحمد الفيشاوي: «إنت ولا جامد ولا زفت»

الأمن يكشف تفاصيل فيديو ضرب طفلين داخل سيارة أجرة

أب يفقد أولاده الأربعة وزوج ابنته فى حادث غرق مركب الحسين: «قلبى بيتقطع» (فيديو)

«أمطار رعدية ورياح».. تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

بعد اعتماد الضوابط رسميا.. 13 شرطا لتنفيذ رحلات العمرة

سمية الألفى عن انفصال أحمد الفيشاوى: «حياته الشخصية ماليش دعوة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الحصان الأسمر 2022

خالد عكاشة

توقعات عام 2022 (1)

جلال حمام

الحق.. ما شهد به الأعداء

حسين دعسة

فيروس كورونا.. كأنه «قطعة أثاث» نجهزها للدخول إلى العام 2022!

د. داليا مجدي عبدالغني

عام الإنجازات

وجيه أمين عبدالعزيز

حين ترى مصر من الخارج

سعيد المصرى

الانتحار ليس له سبب واحد والمنتحر «هش» نفسيًا

إبراهيم داود

لا تنظر إلى أعلى

صور

جنازة الإعلامية عزة الإتربي

أشجار الكريسماس تغزو الأسواق المصرية

قرعة البطولة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

إسرائيل تعتدى على فلسطينيين اعترضوا على تجريف أراضٍ بالنقب

اجتماع الـ150 دقيقة.. ماذا فعل أبومازن فى منزل وزير الجيش الإسرائيلى؟