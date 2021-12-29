الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

صحة المنوفية تكرم ذوى الهمم: «يعيشون عصرهم الذهبى فى عهد السيسى»

تكريم ذوي الهمم بصحة
تكريم ذوي الهمم بصحة المنوفية

نظمت، اليوم، إدارة الخدمة الاجتماعية بمديرية الصحة في محافظة المنوفية، برئاسة عبدالله حسان مدير الإدارة، احتفالا لتكريم ذوي الهمم من العاملين بديوان المديرية، إذ أعطاهم شهادات تقدير لعطائهم وجهودهم المبذولة، متمنيًا لهم دوام الصحة والعافية، وخالص التوفيق والسداد.  

من جهته، أوضح وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، دكتور فيصل جودة، أن احتفال العالم بذوي الإعاقة يعد فرصة حقيقية للتذكير بمتطلباتهم، والتأكيد على أهمية دورهم في المجتمع، وتسليط الضوء على آخر المستجدات في مجال الإعاقة من كافة النواحي، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية اتخذت عدداً من التدابير التي من شأنها الوصول إلى مجتمع متاح وميسر للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقا لرؤيه مصر 2030.

يذكر أن الثالث من شهر ديسمبر من كل عام هو اليوم الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1992، للاعتراف بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضمان حقوقهم، ومناقشة مشكلاتهم وتوفير فرص تضمن لهم الرعاية الصحية والتعليم والعمل بشكل لائق، وترسيخ مفهوم تكافؤ الفرص بين الأصحاء والمعاقين مهما اختلفت احتياجاتهم، أو أماكن سكنهم، ومشاركتهم في جميع برامج التنمية في المجتمع.

المنوفية محافظة السيسي مجتمع وكيل وزارة الصحة مديرية الصحة دكتور نظم تكريم ذوي الهمم ذوي الاحتياجات محافظة المنوفية الصحة بالمنوفية

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