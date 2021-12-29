لـ«مرضى الحساسية».. 10 نصائح طبية لمواجهة الطقس السيئ

حذرت هيئة الأرصاد، من موجة عدم استقرار جديدة تضرب عددًا من محافظات الجمهورية بداية من الخميس، مع ارتفاع فرص سقوط الأمطار وارتفاع سرعة الرياح المحملة بالأتربة.

وقدم دكتور محمود الحبشي أخصائي أمراض الصدر والحساسية، بعض النصائح التي تحمي المواطنين من حالة الطقس السيء، والحفاظ على الحالة الصحية بشكل سليم، وعدم الإصابة بأي وعكة صحية.



وشدد الحبشي علي الالتزام بتلك القواعد للحفاظ علي سلامة المواطنين قبل أن يقدم النصائح، ملفتا إلي أن تلك الفترة من فصل الشتاء يشهد العديد من المرضى، وخصوصا أصحاب الحساسية، والجهاز التنفسي والصدر، ومامدي معاناة هؤلاء من التقلبات الجوية التي كشفت عنها هيئة الأرصاد الجوية بداية من الغد وماتشهد البلاد من طقس سيء.

نصائح للمواطنين يجب اتباعها

1- التزام مرضى حساسية الصدر بالمنازل في حالة وجود أترية بالجو.



2- غلق النوافذ جيدًا، ووضع قطعة من القماش مبللة لامتصاص الغبار الذي يدخل من تحت النوافذ.



3- ارتداء الملابس الشتوية خاصة خلال الأيام المقبلة، وعدم التخفيف.



4- الإكثار من شرب السوائل الدافئة وخصوصًا “الزنجبيل”.



5 - على من يعانون من مشكلات الجهاز التنفسي عمل استنشاق بالماء الدافئ.



6- مرضى الجيوب الأنفية عليهم تجنب الأماكن المكشوفة التي يوجد بها رياح مليئة بالأتربة.



7- عدم الخروج إلى الشوارع إلا في حالات الضرورة القصوى.



8- ضرورة تناول الطعام الصحي اللازم للتدفئة، وعدم تناول الوجبات الخفيفة.



9- تناول شربة العدس والمواد الغنية بالحديد مثل السبانخ.



10- مرضي حساسية الصدر عليهم تناول الأدوية الخاصة بهم بعد استشارة الطبيب.