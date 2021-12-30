الخميس 30 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تزوّجت قبل الفيشاوي.. كل شيء عن ندى الكامل

أحمد الفيشاوى وزوجته
أحمد الفيشاوى وزوجته السابقة ندى الكامل

أثار إعلان ندى الكامل طلاقها من الفنان أحمد الفيشاوي اهتمام قطاع كبير من الجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتبت ندى رسالة رقيقة كشفت فيها عن انفصالها عن الفيشاوي، عبر حسابها في «إنستجرام»، قالت فيها: «من امرأة قلبها هلك وانطفأ.. أوّد أن أعلن عن انفصالي أنا وزوجي أحمد الفيشاوي يوم ٢١ الشهر الجاري. وربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة وراحة البال، لقد كنت خير صديق وطاب لي العيش معك حتى في أحلك أوقاتنا. سأفتقدك كصديق كثيراً».

مَن هى ندى الكامل؟

ولدت في 27 أغسطس 1990.

تميّزت بظهورها مع الفنان أحمد الفيشاوي بملابس شديدة الجرأة. 

تعرضت للنقد بسبب ملابسها ومكياجها في كثير من المواقف.

سيدة أعمال في مجال الأحذية والعقارات. 

أثارت حالة من الجدل في الفترات السابقة بسبب إعلانها عن سعر سيارتها والذي يقترب من 3 ملايين جنيه. 

ندى هي الزوجة السادسة للفنان أحمد الفيشاوي، وتعرّفت عليه في إحدى المناسبات الاجتماعية، ونشأت بينهما قصة حب استمرت لمدة عدة أشهر حتى فاجأها بطلب يدها للزواج، وقد حدث ذلك الأمر في غضون أشهر معدودة، وتمت الخطبة بحضور العائلتين، واحتفلت ندى بخطبتها على أحمد في 4 مايو واحتفلا بزفافهما في 16 يونيو.

أكد الفيشاوي أن ندى تعتبر فتاة أحلامه وأنها المرأة التي يرغب في الزواج منها، حسب تصريحاته التلفزيونية والصحفية.

سبق لها الزواج قبل أحمد الفيشاوي وأنجبت فتاة اسمها مريم.

كان الظهور الأول لها مع الفنان أحمد الفيشاوي في العرض الخاص لفيلم «عيار ناري»، والذي شارك في بطولته أحمد الفيشاوي.

ندى الكامل أحمد الفيشاوي طلاق مهرجان الجونة زوجة سابقة معلومات

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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