استكمال إعادة محاكمة 19 متهما في أحداث شغب جزيرة الوراق غدًا

تستكمل الدائرة الرابعة إرهاب ب محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، غدا الخميس، إعادة إجراءات محاكمة 19 متهما في الحكم الصادر ضدهم غيابيا بالمؤبد والمشدد فى قضية أحداث شغب جزيرة الوراق.

تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة.



كشف أمر الإحالة أن المتهمين تعدوا على الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة، ومنع موظفين عموميين من ممارسة أعمالهم، والبلطجة واستعراض القوة وقطع الطرق.



وأضاف أمر الإحالة أنه أثناء تنفيذ الحملة لإزالة المخالفات والتعديات على أملاك جزيرة الوراق، بناء على القرارات الصادرة من وزارات الزراعة والرى والأوقاف، بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، أثناء نزول القوات إلى أرض الجزيرة، تجمع عدد من الأهالى فى عدة أماكن ومنعوا القوات من تنفيذ القرارات وقذفوهم بالطوب و الحجارة وإطلاق أعيرة نارية وخرطوش، ما تسبب فى إصابة 33 ضابطا وفرد شرطة تم نقلهم إلى مستشفى الشرطة.