الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استكمال إعادة محاكمة 19 متهما في أحداث شغب جزيرة الوراق غدًا

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

تستكمل الدائرة الرابعة إرهاب ب محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، غدا الخميس، إعادة إجراءات محاكمة 19 متهما في الحكم الصادر ضدهم غيابيا بالمؤبد والمشدد فى قضية أحداث شغب جزيرة الوراق.   
تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة.

كشف أمر الإحالة أن المتهمين تعدوا على الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة، ومنع موظفين عموميين من ممارسة أعمالهم، والبلطجة واستعراض القوة وقطع الطرق.
 

وأضاف أمر الإحالة أنه أثناء تنفيذ الحملة لإزالة المخالفات والتعديات على أملاك جزيرة الوراق، بناء على القرارات الصادرة من وزارات الزراعة والرى والأوقاف، بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، أثناء نزول القوات إلى أرض الجزيرة، تجمع عدد من الأهالى فى عدة أماكن ومنعوا القوات من تنفيذ القرارات وقذفوهم بالطوب و الحجارة وإطلاق أعيرة نارية وخرطوش، ما تسبب فى إصابة 33 ضابطا وفرد شرطة تم نقلهم إلى مستشفى الشرطة.

الدائرة الرابعة ارهاب محكمة جنايات القاهرة 19 متهما المؤبد المشدد رئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى

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وائل لطفي

رسائل الصعيد

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