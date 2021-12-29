ضبط عاطل بحوزته حشيش وبانجو في أسوان

شنت اليوم الأربعاء، الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان حملات أمنية مكبرة في إطار توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، لضبط كافة العناصر الإجرامية وكل ما يخل بالأمن العام.

أسفرت تلك الجهود عن ضبط عاطل وبحوزته كمية من مخدر البانجو والحشيش، وذلك في عدة حملات أمنية على مستوى المحافظة، بناء على توجيهات اللواء هشام سليم مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسوان

يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.