الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عاطل بحوزته حشيش وبانجو في أسوان

حبس
حبس

شنت اليوم الأربعاء، الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان حملات أمنية مكبرة في إطار توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، لضبط كافة العناصر الإجرامية وكل ما يخل بالأمن العام.

أسفرت تلك الجهود عن ضبط عاطل وبحوزته كمية من مخدر البانجو والحشيش، وذلك في عدة حملات أمنية على مستوى المحافظة، بناء على توجيهات اللواء هشام سليم مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسوان

يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.

محافظة أسوان اجهزة الامن مساعد وزير الداخلية حملات أمنية مكبرة المواد المخدرة فرض الانضباط اللواء هشام سليم

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