الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنيا يشيد بالجهود المبذولة في تطوير القطاع الصحي

نائب محافظ المنيا
نائب محافظ المنيا يتابع الموقف العام مع مديري المستشفيات

أشاد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالجهود المبذولة في تطوير منظومة القطاع الصحي بالمحافظة، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للاهتمام بتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن هناك طفرة ملحوظة في تطوير المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية، وخاصة عقب افتتاح السيد رئيس الجمهورية لـ3 مستشفيات تخصصية كبرى بمراكز سمالوط، ملوي ودير مواس ومستشفى الكبد والجهاز الهضمي بجامعة المنيا ، ضمن سلسلة من الافتتاحات الرئاسية لعدد من المشروعات خلال أسبوع الصعيد ، مشيرًا إلي ضرورة التكاتف وتوحيد الجهود لتقديم أفضل خدمة طبية لأهالينا المرضي.

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نائب محافظ المنيا يتابع الموقف العام مع مديري المستشفيات 

وكلف محافظ المنيا نائبه الدكتور محمد أبوزيد بالمتابعة المستمرة للمنظومة الصحية، ومتابعة الموقف الحالي لآخر مستجدات فيروس كورونا المستجد، موجهًا وكيل وزارة الصحة بمتابعة جميع المنشآت الصحية والمرور عليها وتقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية بمستوى عالٍ من الجودة على مدار 24 ساعة، مع مراعاة الانضباط والتواجد الفعلي للأطباء والعاملين مع تجهيز أقسام الاستقبال بالمستشفيات العامة والمركزية وتوفير جميع الأدوية الخاصة بالطوارئ.

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نائب محافظ المنيا يتابع الموقف العام مع مديري المستشفيات 

من جانبه، عقد نائب المحافظ اجتماعًا مع مسئولي الصحة ومديري المستشفيات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، بحضور الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، حيث ناقش نائب المحافظ، خلال الاجتماع، آخر التطورات للأوضاع الصحية في محافظة المنيا، وسير المنظومة الصحية، والوضع الحالي داخل المستشفيات بالمحافظة، والوقوف على مستجدات الوضع فيما يتعلق بخطة المحافظة في مجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والادوية وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية، وكذا التأكد من استقبال الحالات على مدار 24 ساعة.

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نائب محافظ المنيا يتابع الموقف العام مع مديري المستشفيات 

وخلال الاجتماع أكد نائب المحافظ أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة، برئاسة اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يتابع الموقف الصحي بالمحافظة أولًا بأول، ونقل لهم تحيات وشكر وتقدير محافظ المنيا، للأطقم الطبية كافة على تحملهم المسئولية، وجهدهم في تقديم الخدمة الطبية للمرضى بالمحافظة، في ظل تلك الظروف الراهنة.

نائب محافظ المنيا يتابع الموقف العام مع مديري المستشفيات
نائب محافظ المنيا يتابع الموقف العام مع مديري المستشفيات
نائب محافظ المنيا يتابع الموقف العام مع مديري المستشفيات
نائب محافظ المنيا يتابع الموقف العام مع مديري المستشفيات
محافظ المنيا يشيد الجهود المبذولة في القطاع الصحي نائب المحافظ يتابع الموقف مع مسئولي الصحة مديرى المستشفيات الدكتور محمد أبو زيد اللواء أسامة القاض

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وائل لطفي

رسائل الصعيد

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