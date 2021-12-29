الجريدة الرسمية تنشر قرار إعادة تعيين قاض بمحكمة استئناف القاهرة

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس جمهورية رقم ٦٢٠ لسنة ٢٠٢١، بإعادة تعيين قاض بمحكمة استئناف القاهرة.

وتضمن القرار أنه بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة ٩٢ - وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٤. وعلى ما عرضه وزير العدل.

يعاد تعيين القاضى أيمن عبد المنعم السيد إسماعيل رئيسا بمحكمة استئناف القاهرة، على أن يكون تاليا القاضى مصطفى عبدالعليم على مصطفى، وسابقا على القاضى جمال إبراهيم على أبوالمعاطى - الرئيسين بمحاكم الاستئناف، على أن يعود لعمله خلال شهر من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى المشار إليها.