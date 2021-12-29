الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الجريدة الرسمية تنشر قرار إعادة تعيين قاض بمحكمة استئناف القاهرة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس جمهورية رقم ٦٢٠ لسنة ٢٠٢١، بإعادة تعيين قاض بمحكمة استئناف القاهرة.

وتضمن القرار أنه بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة ٩٢ - وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٤. وعلى ما عرضه وزير العدل.

يعاد تعيين القاضى أيمن عبد المنعم السيد إسماعيل رئيسا بمحكمة استئناف القاهرة، على أن يكون تاليا القاضى مصطفى عبدالعليم على مصطفى، وسابقا على  القاضى جمال إبراهيم على أبوالمعاطى - الرئيسين بمحاكم الاستئناف، على أن يعود لعمله خلال شهر من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى المشار إليها. 

محكمة استئناف القاهرة الجريدة الرسمية محاكم الاستئناف استئناف القاهرة القضاء الأعلى مجلس القضاء الأعلى

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