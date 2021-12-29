«التنظيم والإدارة»: صرف حافز علمي للموظفين في 21 جهة إدارية

كشف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن الانتهاء من دراسة منح حافز التميز العلمى لموظفى 21 جهة داخل الجهاز الإدارى للدولة خلال شهر نوفمبر الماضى، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وأوضح جهاز التنظيم والإدارة، وفقًا لتقرير صادر عنه حصلت عليه "الدستور"، أن جامعة القاهرة جاءت فى المرتبة الأولى بين الجهات الإدارية التى شملتها قرارات صرف حافز التميز بعدد 22 موظف، يليها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بعدد 21 موظف، وجامعة الفيوم بعدد 15 موظف، ومستشفى الهلال الأحمر بعدد 6 موظفين.

وأضاف جهاز التنظيم والإدارة، أن القرارات شملت أيضًا وزارة الشباب والرياضة بعدد 5 موظفين، الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بعدد 5 موظفين، وزارة النقل بعدد 4 موظفين، وزارة الصحة والسكان بعدد 4 موظفين، وزارة التضامن الاجتماعى بعدد 4 موظفين، مركز القلب بالمحلة الكبرى بعدد 3 موظفين، مستشفى الزيتون التخصصى بعدد 2 موظف.

بينما تذيل القائمة وزارة السياحة والآثار بعدد موظف واحد، معهد بحوث البترول بعدد 1 موظف، مستشفى دار الشفاء بعدد 1 موظف، مركز أورام طنطا بعدد 1 موظف، جامعة عين شمس بعدد 1 موظف، المعهد القومى للاتصالات السلكية واللاسلكية بعدد 1 موظف، مركز أورام دمنهور بعدد 1 موظف، مستشفى الشيخ زايد آل نهيان بعدد 1 موظف ، وزارة الشباب والرياضة بعدد 1 موظف.

يشار إلى أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية قد نصا على جواز صرف حافز تميز علمى لموظفى الدولة بنسبة 7% من الأجر الوظيفى فى حالة الحصول على مؤهل أعلى أثناء الخدمة أو تحصيل أيًا من درجتى الماجستير والدكتوراة.

كما يتيح القانون صرف الحافز وفق فئات مالية مقطوعة تترواح بين 25 جنيها و200 جنيها بما يتناسب مع طبيعة المؤهل التى تم الحصول عليه.