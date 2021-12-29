الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وفد سياحي ألماني يزور المناطق الأثرية بالمنيا

وفد سياحي ألماني
وفد سياحي ألماني يزور المناطق الأثرية بالمنيا

استقبلت المناطق الأثرية بمحافظة المنيا، وفدًا سياحيًا من المانيا لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة، حيث زار الوفد منطقة آثار تل العمارنة وبنى حسن، للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

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وأكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة، والعمل على إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية، موجهاً مدير إدارة السياحة بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة التي تزخر بها محافظة المنيا.

من جانبه، قال دكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمنيا، إن محافظة المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها، منطقة آثار الأشمونين والتي تقع شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومتر، بالإضافة إلى منطقة دير جبل الطير والتي تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة وكذلك منطقة آثار البهنسا، والتي تقع على بعد 16 كيلومترا من مركز بني مزار، وهي مدينة أثرية قديمة عثر فيها على الكثير من البرديات التي ترجع للعصر اليوناني الروماني، وتلقب بـ "البقيع الثاني" لكثرة من اسُتشهد فيها خلال الفتح الإسلامي.

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كما تضم المحافظة منطقة آثار البهنسا، والتي تقع على بعد 16 كيلومترا من مركز بني مزار، وهي مدينة أثرية قديمة عثر فيها على الكثير من البرديات التي ترجع للعصر اليوناني الروماني، وتلقب بـ"البقيع الثاني" لكثرة من اسُتشهد فيها خلال الفتح الإسلامي.

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يذكر أن المناطق الأثرية بمحافظة المنيا شهدت في الفترة الأخيرة استقبال وفود من السائحين من مختلف الجنسيات من دول أسبانيا وبلغاريا وسويسرا وروسيا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية لزيارة الآثار والاستمتاع بها وبجو المنيا المشمس حيث قامت المحافظة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال الوفود السياحية والعمل على راحتهم.

المنيا وفد سياحي ألماني يزور المناطق الأثرية بالمحافظة الدكتور ثروت الأزهري اللواء اسامة القاضي

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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