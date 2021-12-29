«الجارديان»: اوميكرون لا يشبه كورونا

قال عالم المناعة البارز السير جون بيل، أستاذ الطب بجامعة أكسفورد ومستشار علوم الحياة بالحكومة، إن أوميكرون ليس هو نفس المرض الذي عرفناه قبل عام ومعدلات الوفيات المرتفعة بسبب كورونا في المملكة المتحدة أصبحت من التاريخ.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فقد قال بيل إنه على الرغم من زيادة دخول المستشفيات في الأسابيع الأخيرة مع انتشار اوميكرون بين السكان ، يبدو أن المرض أقل حدة ويقضي الكثير من الناس فترة قصيرة نسبيًا من الوقت في المستشفى.

وقال إن قلة من المرضى كانوا بحاجة إلى أكسجين عالي التدفق وانخفض متوسط ​​مدة الإقامة إلى ثلاثة أيام.

وانتقد عدد من العلماء قرار الحكومة بعدم فرض المزيد من قيود فيروس كورونا في المملكة المتحدة قبل ليلة رأس السنة الجديدة ، حيث وصفها البعض بأنها "أكبر اختلاف بين المشورة العلمية والتشريعات" منذ بداية الوباء.

وأعربوا عن قلقهم من أنه على الرغم من أن متغير اوميكرون يبدو أكثر اعتدالًا ، إلا أنه قابل للانتقال بشكل كبير ، مما يعني أن أعداد دخول المرضى الى المستشفيات والوفيات يمكن أن ترتفع بسرعة دون تدخل.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة دعم الخدمات الطبية كريس هوبسون، إنه لا يزال من غير الواضح ما الذي سيحدث عندما تبدأ معدلات الإصابة لدى كبار السن في الارتفاع.

وتابع "لقد شهدنا الكثير من الاختلاط بين الأجيال خلال عيد الميلاد ، لذلك ما زلنا جميعًا ننتظر لنرى ، هل سنشهد عددًا كبيرًا من الزيادات من حيث عدد المرضى الذين يدخلون المستشفى بسبب مرض خطير مرتبط بـ أوميكرون".

وأكدت الصحيفة أن غياب موظفي هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS بسبب الاضطرار إلى العزلة لاصابته باوميكرون يتسبب في ضغوط على الخدمة الصحية ، حيث يتوقع الخبراء أن ما يصل إلى 40 ٪ من الموظفين في لندن يمكن أن يصابوا بالفيروس في "أسوأ سيناريو".