بالتزامن مع محاكمتهم.. ننشر محضر تفريغ فيديو واقعة مذبحة المرج

تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة المرج".

وبالتزامن مع المحاكمة، ننشر محضر تفريغ فيديو لواقعة مذبحة المرج.

محضر تفريغ ومشاهدة لمحتوى كارت الذاكرة

وتبين من محضر تفريغ ومشاهدة محتوى كارت الذاكرة ظهور سيدة ذات شعر قصير ترتدي عباءة سوداء اللون تشبه المتهمة إيمان بداخل دورة المياه الكائنة محل الواقعة حال قيامها بوضع طفل صغير داخل إناء لبني ممتلئ بالمياه، وتقوم بالضغط على الطفل بشكل متكرر ومستمر، وتقوم السيدة بالنداء على أحد الأشخاص بعبارة "أحمد" فيرد آخر غير ظاهر بعبارة "نعم مش شايف"، ثم يظهر رجل ذو شعر كثيف ولحية ولا يرتدي ملابس من أعلى، يشبه المتهم أحمد يتوجه إلى تلك السيدة ويترك الكاميرا.

واستكمالا للمقطع الأول تظهر المتهمة، وتقوم بالنداء على الشخص خلف الكاميرا وتردد عبارة "خلاص" فيرد "لا لسة" وترد علية بعبارة “تعالى شوف” فيرد "لا لسه" فترد "إزاي تعالى شوف" ثم تقوم باستكمال الضغط على الطفل وتتركه غارقا في المياه بمفرده حال تدفق المياه من صنبور بجوار الإناء.

ويظهر بمقطع آخر ذات الطفل مسجى على وجهه داخل الإناء في حالة سكون، ثم تظهر المتهمة داخل دورة المياه حال تجردها من ملابسها من أعلى وتقوم بإخراج الطفل من الإناء البلاستيكي وتضعه أرضا، ويظهر بجوارها المتهم أحمد عبد القادر، ثم يظهر الطفل مسجى على ظهره بدورة المياه وفي حالة سكون، وتقوم والدته بسكب مادة سائلة عليه، وتظهر حال قيامها بوضع الطفل داخل حقيبة سوداء اللون وتحكم غلقها، وتُظهر المقاطع المتهمة حال قيامها برش مادة داخل "كيس" بحوزتها وتقوم بوضع الطفل داخل قطعة من القماش سوداء اللون، ويردد المتهم احمد "اربطيها اربطيها" وتستكمل المتهمة إحكام الغلق

التحقيقات

وتبين من التحقيقات قيام المتهمين الثلاثة، الأم "إيمان. ز.م" 32 عامًا، والوالد "أحمد. ع. ع" 33 عامًا، وزوجة الأب "هالة. م. م" 50 عامًا، بقتل 3 أطفال هم: "مالك وجنى وطفل آخر حديث الولادة".

واعترفت المتهمة الأولى "إيمان" أمام النيابة بقتل أبنائها الثلاثة بالاشتراك مع والدهم وزوجته الجديدة، للتخلص من شكوك زوجها حول نسبهم له، بالإضافة إلى وعود زوجة الأب بتحسين حياتهم المادية.

وحول موافقتها على ارتكاب الجريمة قالت: «قال لي: "لو اتخلصنا من العيال هالة، المتهمة الثانية، ها تكتب لي شقتها اللي في الزاوية الحمراء وتشتري لي ميكروباص، وانتي تخلصي من جو الشك لأني شاكك إن دول مش عيالي، وتثبتي لي إنك باقية عليا"»، واستكملت: "بعدها جابوا طبق بلاستيك كبير لونه لبني وكان فيه ميه وموتنا فيه العيال، وبعد ما قتلتهم حطيت عليهم "بوتاس" علشان الجثث تسيح والشكل يتغير وملامحها تختفي، وأحمد وهالة هما اللي قالوا على الفكرة دي".

واعترف المتهم "أحمد.ع.ع" أمام النيابة بتخطيطه مع زوجته الأولى لارتكاب الجريمة والتخلص من الأطفال الثلاثة بسبب غيرتها من زوجته الثانية لعدم قدرتها على الإنجاب.

«كنت شاكك إن العيال دي مش عيالي، عشان إيمان كانت شغالة في المترو وبتخرج كتير وتتأخر، واتفقنا إحنا التلاتة إننا نتخلص من الأطفال عشان نحل المشاكل اللي كنا فيها، والاتفاق كان إننا نتخلص من العيال عشان "هالة" بتغير منهم وما أطلقش إيمان».

وعن تفاصيل ارتكاب الجريمة قال: "جهزنا طبق بلاستيك فيه ميه وحطينا الطفل اللي كان لسه مولود من شوية بعد ما هالة قطعت له الحبل السري، وبعدها إيمان حطته في الطبق لمدة 10 دقائق، وهو كان لسه صغير مالوش ملامح قوي، وكان نازل عمال يعيط وفضل يعيط لحد ما مات".

وأضاف: «كنت واقف بساعدهم، وبعد ما مات حطيناه في شنطة واتخلصنا منه أنا وهالة، وبعدها قتلنا جنى بنفس الطريقة وكانت شبه أختها ملك وشعرها أسود، وكنت ساعتها بصور اللي بيحصل بتليفون هالة عشان محدش يفكر يبلغ عن القتل».