ضبط 3 تجار مخدرات بحوزتهم «هيروين وآيس» في الغربية

تمكن ضباط مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط 3 متهمين-تجار مخدرات- بحوزتهم كميات من مخدر الهيروين والآيس لترويجها على المتعاطين في محافظة الغربية.

وعن التفاصيل أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية قيام 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة مركز شرطة الدقهلية بالإتجار فى المواد المخدرة متخذين من دائرة قسم شرطة أول المحلة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وأمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارة ملاكى قيادة الثانى بدائرة القسم وبحوزتهم "كمية من مخدر الهيروين، كمية من مخدر الكوكايين،كمية من مخدر الأيس، 1000 قرص لعقار الكبتاجون المخدر، سلاح أبيض "مطواة "، مبلغ مالى "عملات محلية وأجنبية"، 7 هواتف محمولة".

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهواتف للاتصال بعملائهم والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، والسيارة لتسهيل تنقلاتهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.