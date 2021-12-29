الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على صاحب شركة هارب من 147 سنة سجن

حبس
حبس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط صاحب شركة، مقيم بدائرة قسم شرطة قصر النيل، مطلوب التنفيذ عليه فى 137 حكم حبس جزئى فى قضايا "شيكات" بإجمالى عقوبات بالحبس 147 سنة، و6 شهور.

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق، فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وتواصل وزارة الداخلية حملاتها لضبط الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية ومكافحة الجريمة بشتى صورها.

الأجهزة الأمنية مديرية امن القاهرة قسم شرطة قصر النيل قضايا عقوبات

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وائل لطفي

رسائل الصعيد

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