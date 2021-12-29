الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل ضبط قلادة فرعونية و40 عملة أثرية بمحطة سكة حديد سوهاج

عملات آثرية
عملات آثرية

تمكنت شرطة النقل، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط متهم بحيازة تماثيل وقلادة فرعونية يشتبه في آثريتهم بمحطة سكك حديد محافظة سوهاج.

وعن التفاصيل، جرى ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أسوان، حال تواجده بمحطة سكة حديد سوهاج، وبحوزته "4 تماثيل بأحجام مختلفة، 40 عملة معدنية مختلفة الأحجام عليها رسومات فرعونية ذهبية اللون، 3 جعران مختلف الحجم ذهبي اللون، 35 ورقة كرتونية ذهبية اللون، قلادة عليها رسومات فرعونية" يشتبه في أثريتهم، مبلغ مالي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

قلادة فرعونية 40 عملة أثرية سكة حديد سوهاج شرطة النقل أسوان

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رسائل الصعيد

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