مجلس خدمة المجتمع بجامعة الإسكندرية يوافق على عدد من المشروعات البحثية

وافق مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة، برئاسة الدكتور محمد عبد العظيم أبو النجا القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على عدد من المشروعات البحثية.

وجاءت المشروعات على النحو التالى:

- مشروع البحث المقدم من الدكتورة منال فوزي عبد الوهاب الأستاذ بقسم علوم البيئة بكلية العلوم بعنوان "الزراعة المستدامة وإعادة استخدام المياه في مصر : طرق مبتكرة لمعالجة مياه الصرف وصحة التربة".

- مشروع البحث المقدم من الدكتور طارق عبد الحميد فرغلي الأستاذ بقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة بعنوان "مركز جامعة الإسكندرية للتميز للإدارة الذكية للحوكمة العمرانية ".

- مشروع البحث المقدم من الدكتورة شيرين نبيل الكاتب الأستاذ المساعد بقسم الغزل والنسيج بكلية الهندسة بعنوان "نظام مراقبة البيانات لحظيا لعمليات تصنيع الغزل والنسيج".

- مشروع البحث المقدم من الدكتور اسامه محمد عوض الأستاذ المتفرغ بقسم صحة البيئة بالمعهد العالي للصحة العامة بعنوان "تطوير وحدة تحليل الملوثات البيئية".

- مشروع البحث المقدم من الدكتور محمد أحمد عبد المحسن الأستاذ بقسم الكيمياء الطبية التطبيقية بمعهد البحوث الطبية بعنوان "تقييم دور الاكسوسومات في السلوك الورمي لسرطان الثدي ثلاثي السلبية :عدم الاستجابة للعلاج الكيميائي ، إنشاء مركز سابق على انتشار الورم، انتشار الورم".

وكان قد أعلن الدكتور محمد عبد العظيم أبو النجا عزم جامعة الإسكندرية لعقد الملتقى البيئي العاشر في ربيع 2022، وذلك لما تمثله أنشطة الملتقى من أهمية في إبراز مختلف القضايا البيئية المطروحة على الساحة وكذلك لما يمثله الملتقى من أهمية في التأكيد على دور جامعة الإسكندرية فى طرح ومناقشة تلك القضايا، وعليه فقد تم تشكيل فرق عمل من الوكلاء وأساتذة الكليات المعنية للبدء في التجهيزات والترتيبات اللازمة في هذا الشأن.

ودعا أبو النجا خلال انعقاد مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وكلاء الكليات إلى التحرك نحو تفعيل عمليات التكامل الأفقي والرأسي بين الوحدات ذات الطابع الخاص وذلك من خلال تكوين عناقيد متعددة من الوحدات ذات الأنشطة المتشابهة.

وفي هذا الشأن أعلن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة عن تنظيم دورة تدريبية لإعداد المديرين التنفيذيين للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة لتزويدهم بالخلفيات الإدارية والمالية والمحاسبية والقانونية، وذلك تمشياً مع منهج الجامعة الخاص بتنمية وتطوير مهارات وقدرات القيادات بها.