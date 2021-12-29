نقيب صيادين البرلس يكشف سبب غرق مركب سيدنا الحسين

قال الحاج محمد شرابي، نقيب صيادين البرلس، أن مركب سيدنا الحسين التي غرقت بين محافظتي دمياط وبورسعيد في مياه البحر الأبيض المتوسط كانت قد أبحرت من ميناء البرلس وكل الصيادين الذين كانوا على متنها من البرلس.

وكشف "شرابي"، خلال تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن سبب غرق المركب هو انفجار أنبوبة غاز بسبب تسريبها للغاز، فانفجرت في أحد عنابر المركب مما أدى إلى تسرب الماء إليها وغرقها.

فيما تواصل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والجهات المعنية،، لمتابعة حادث سروح مركب سيدنا الحسين من ميناء البرلس، فور ورود إخطار من رئيس ميناء برج البرلس، يفيد بوقوع حادث غرق المركب في البحر الأبيض المتوسط منتصف ليل يوم الإثنين على بعد مسافة ١٥ ميل غرب بورسعيد و١٠ ميل شرق دمياط على متنها ١٠ أشخاص وهم طاقم المركب.

قوال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إن الحادث أسفر عن إنقاذ عدد ٣ أشخاص، وهم عمر شعبان عبد ربه، وحسن علي حسن، وعلى حسن محمد، وفقد ٥ أشخاص من طاقم المركب ومنهم صاحب المركب، مضيفًا أنه جاري متابعة عملية البحث عن باقي المفقودين، وتواصل غرف عمليات المحافظات المتابعة على مدار الساعة.

وأوضح المحافظ، أنه تم إنقاذ الصيادين عبر مركب من ميناء رشيد أثناء مروره بالقرب منهم في المياه، وإرسال مركب آخر من ميناء برج البرلس للالتقاء مع مركب رشيد ونقل المصابين إلى مستشفى برج البرلس المركزي لعمل الإسعافات الأولية لهم، حيث يتلقى أحد المصابين منهم الرعاية الصحية بمستشفى بورسعيد.

واطمأن محافظ كفرالشيخ، على الحالة الصحية للصيادين الـ٣ الذين جرى إنقاذهم، وكلف الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، بمتابعة حالتهم الصحية وتقديم كافة الدعم الطبي لهم، داعيًا الله أن يخفف ألامهما ويهبهما الشفاء العاجل.